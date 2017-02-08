Дума намерена контролировать перераспределение бюджета

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уверен, что перераспределение бюджетных средств необходимо обсуждать в рамках трехсторонней комиссии, как того требует законодательство. Он напомнил, что в соответствии с его требованиями, в принятии таких решений должны принимать участие представители кабмина и обеих палат парламента. А в последних решениях правительства в этой связи видны нарушения установленного порядка.

Речь о необходимости участия трехсторонней комиссии в процессе перераспределения бюджетных средств зашла в ходе очередного заседания нижней палаты парламента, в котором принимала участие вице-премьер Ольга Голодец. Выступая в рамках правительственного часа, депутат Андрей Макаров обратил внимание на то, что в последнее время обычной практикой социального блока правительства стало принятие соответствующих нормативных актов без рассмотрения в такой комиссии. При том, что по закону это обязательно.



Последним таким случаем стали вопросы, связанные со строительством школ. "Сначала миллиард 100 миллионов, потом еще 430 миллионов, от которых регионы отказались, были перераспределены правительством по личному распоряжению Ольги Голодец, несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, которая говорила о том, что министерство не имеет права этого делать", – привел пример Макаров.

"Эта практика требует изменения", – уверен глава думского комитета по бюджету и налогам, отметив, что "вопросы социальной политики всегда были в центре внимания "Единой России" и парламента". По словам Макарова, в данной ситуации вопрос не только в уважении к парламенту или закону, а гораздо шире. "Вопрос в том, что если бы мы рассматривали, как того требует закон, на трехсторонней комиссии, может быть, сегодня мы говорили бы не только об огромных успехах, которые, действительно, есть, но говорили бы и о проблемах", – подчеркнул парламентарий.

В ответ на критику Ольга Голодец напомнила, что в прошлом году правительство и регионы "были поставлены в очень жесткие условия бюджетного цикла". Она обратилась к депутатам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Комментируя завязавшуюся дискуссию, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что Андрей Макаров "говорил о соблюдении норм закона". "Никакая задача не может ставить под сомнение исполнение закона, потому что закон превыше всего, – подчеркнул он. -Даже если стоит какая-то благая цель, нужно действовать во исполнение норм закона, потому что мы живем в правовом государстве".





Что касается помощи и содействия в реализации программ, то в этом вопросе, по словам председателя нижней палаты парламента, Дума заинтересована и "будет делать все для этого, тем более это программы, которые реализуются в округах, там, где люди избирались".