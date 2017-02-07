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Кто заменит Порошенко на Тимошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: Дни.Ру
Москва и Вашингтон могут принять совместное участие в процессе смены власти на Украине. Этого не исключил бывший депутат Верховной рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев.
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Бывший народный депутат поделился соображениями по поводу готовящейся смены власти на Украине. Царев предположил, что Петр Порошенко в ближайшее время будет смещен с поста президента в результате сделки между США и Россией. Причем, эта сделка будет касаться борьбы с терроризмом, а Порошенко, по мнению спикера парламента Новороссии, и есть террорист.

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"Порошенко как раз и есть один из террористов. Я думаю, будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она", – сказал Царев.

По его информации, в конце февраля 2017 года в Киев приедут представители Дональда Трампа и будут на месте оценивать политическую ситуацию в Незалежной. Между тем Юлия Тимошенко уже начала пробивать себе дорогу к президентскому креслу. Возможно, именно с этой целью она недавно летала в США для личной встречи с Дональдом Трампом.

Как рассказала сама Тимошенко, это была "нормальная, но короткая встреча", на которой обсуждалась поддержка Украины и вопрос санкций против России. The Washington Post писала, что политики провели короткую неформальную встречу перед молитвенным завтраком. Однако президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над лидером "Батькивщины".

Возглавляемая Тимошенко партия считается оппозиционной по отношению к президенту Петру Порошенко. Некоторые политологи рассматривают экс-премьера в качестве вероятной замены нынешнего главы украинского государства. Подтверждением этой версии стало недавние заявление Тимошенко о необходимости введения военного положения в Донбассе, где в конце января – начале февраля 2017 года резко обострилась обстановка.

Получается, что очередная эскалация ситуации на юго-востоке страны выгодна и президенту Порошенко для того, чтобы предотвратить возможную политическую сделку между Россией и США, и Юлии Тимошенко – она сможет и дальше продвигать свою идею военного положения в Донбассе для подготовки свержения главы государства под предлогом войны с Россией. Даже если Верховная рада сможет проголосовать за это решение, действующие институты власти будут неспособны подстроиться под новые условия, полагает политолог Денис Денисов. "Кроме того, Украина будет вынуждена объявить войну России, и, если Москва ответит взаимностью, для Киева откроется совершенно не прогнозируемое будущее", - уверен эксперт.

Автор: Александр Комаров7 февраля 2017, 16:45

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