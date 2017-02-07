Лукашенко предъявил России требования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не теряет надежды вернуть отношения с Россией в нормальное русло. На встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым он призвал Россию отказаться от решений, усложняющих диалог Москвы и Минска.

Лукашенко обратился к российским властям, используя для этой цели встречу в Минске с главой Костромской области. Белорусский лидер призвал Москву находить узкие места в интеграции двух стран и "склеивать" отношения, а не принимать решения, которые будут их усложнять. Так президент прокомментировал общий фон взаимодействия двух стран и директиву Роскомнадзора, запрещающую поставки говядины из Минской области в Россию.

Лукашенко предложил российской стороне досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры. "Зачем же вы закрываете прежде, чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса - закрывайте полностью страну", – сказал Лукашенко и добавил, что Россия запретила поставки мяса, не проверив перед этим сам продукт. "Без проверки закрываете. Я настаиваю, чтобы проверка была", – подчеркнул президент.

Лукашенко сослался на китайских специалистов, которые недавно проверяли белорусские предприятия и не нашли никаких нарушений. После этого Пекин открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции.

Ранее, 3 февраля, на большой пресс-конференции в Минске Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти слова назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.

Также Минск болезненно отреагировал на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки всем договоренностям.

Между тем глава исполкома СНГ Сергей Лебедев уверен, что лидеры Белоруссии и России в ближайшее время смогут найти общий язык. Трудности в отношениях Москвы и Минска он назвал временными. "Во главе обеих стран стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык", – заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Россия-Белоруссия пока не согласованы. Именно на этом заседании должна произойти встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.