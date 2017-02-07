Порошенко в Донбассе пошел ва-банк

Петр Порошенко решил показать президенту США, какую цену ему придется платить за сближение с Путиным. Обострение обстановки в Донбассе должно напомнить Западу об "ответственности России". Само же наступление на юго-востоке Украины готовилось еще в начале января.

Украина в последнее время все чаще прибегала к тактике "ползучего наступления", вторгаясь в ничейную зону в районе линии размежевания сил. И происходило это во многом благодаря усилиям секретаря Совбеза Александра Турчинова, пишет издание Foreing Policy. По мнению авторов статьи, своими действиями Турчинов, выступающий за полную блокаду Донбасса, зарабатывает политические очки: ходят слухи, что он снова нацелился на кресло президента Украины.

Что же касается действующего украинского лидера, он пытается использовать эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы указать Трампу, какую цену может иметь сближение с российским президентом Владимиром Путиным. Наметившийся курс на улучшение отношений между Белым домом и Кремлем не может радовать Петра Порошенко, а отсутствие реакции Вашингтона по этому вопросу лишь усиливает неопределенность для всех вовлеченных в конфликт сторон.

Украинский президент "внезапно" прервал визит в Берлин из-за ситуации в Авдеевке: якобы чтобы "координировать действия правительства и не допустить гуманитарной катастрофы". Эскалация конфликта в Донбассе не случайно произошла в то время, когда у президента Украины Петра Порошенко были намечены встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и ключевыми политиками Дании и Литвы. Как утверждает военно-дипломатический источник в Москве, это связано с тем, что Киев заранее спланировал обострение ситуации на востоке страны. Политологи уверены, что таким образом Украина пыталась "актуализировать тезис об ответственности России".

Проанализировав ситуацию в зоне конфликта, эксперты приходят к единому мнению: руководство Украины заранее спланировало наступление. Еще в начале января Киев направил к Донецку 16 эшелонов с боеприпасами для РСЗО и 152-миллиметровых орудий. Кроме того, в зону боев перебросили батальон "Донбасс" и три батальона полка "Азов". Также были усилены четыре бригады, включая десантно-штурмовую.

Из тыловых районов к линии соприкосновения было перемещено не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО. Наблюдатели особо отмечают, что доставленные боеприпасы явно не предназначались для длительного хранения: груз сразу направили в подразделения первого эшелона и выложили на грунт.