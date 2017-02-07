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Порошенко в Донбассе пошел ва-банк
Украина в последнее время все чаще прибегала к тактике "ползучего наступления", вторгаясь в ничейную зону в районе линии размежевания сил. И происходило это во многом благодаря усилиям секретаря Совбеза Александра Турчинова, пишет издание Foreing Policy. По мнению авторов статьи, своими действиями Турчинов, выступающий за полную блокаду Донбасса, зарабатывает политические очки: ходят слухи, что он снова нацелился на кресло президента Украины.
Что же касается действующего украинского лидера, он пытается использовать эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы указать Трампу, какую цену может иметь сближение с российским президентом Владимиром Путиным. Наметившийся курс на улучшение отношений между Белым домом и Кремлем не может радовать Петра Порошенко, а отсутствие реакции Вашингтона по этому вопросу лишь усиливает неопределенность для всех вовлеченных в конфликт сторон.
Украинский президент "внезапно" прервал визит в Берлин из-за ситуации в Авдеевке: якобы чтобы "координировать действия правительства и не допустить гуманитарной катастрофы". Эскалация конфликта в Донбассе не случайно произошла в то время, когда у президента Украины Петра Порошенко были намечены встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и ключевыми политиками Дании и Литвы. Как утверждает военно-дипломатический источник в Москве, это связано с тем, что Киев заранее спланировал обострение ситуации на востоке страны. Политологи уверены, что таким образом Украина пыталась "актуализировать тезис об ответственности России".
Проанализировав ситуацию в зоне конфликта, эксперты приходят к единому мнению: руководство Украины заранее спланировало наступление. Еще в начале января Киев направил к Донецку 16 эшелонов с боеприпасами для РСЗО и 152-миллиметровых орудий. Кроме того, в зону боев перебросили батальон "Донбасс" и три батальона полка "Азов". Также были усилены четыре бригады, включая десантно-штурмовую.
Справка об отсутствии техники в местах хранения. Теперь понятно чем обстреливают Донбасс?!#ДНР #Украина #Донбасс pic.twitter.com/ypnqftFBQR— EugeneD. (@EugeneDX3) 3 февраля 2017 г.
Из тыловых районов к линии соприкосновения было перемещено не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО. Наблюдатели особо отмечают, что доставленные боеприпасы явно не предназначались для длительного хранения: груз сразу направили в подразделения первого эшелона и выложили на грунт.
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