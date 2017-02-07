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Трамп случайно раскрыл вранье Тимошенко
"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что в реальной ситуации на Украине ему еще предстоит разобраться.
Кроме того, в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация на Донбассе обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", американский лидер заявил, что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы на востоке Украины. При этом Трамп еще раз пообещал узнать все нюансы данного вопроса.
Между тем Юлия Тимошенко, рассказывая о своей встрече с американским лидером, сообщила противоположную информацию. "Президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – заявила в эфире телеканала ICTV.
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 4 февраля 2017 г.
Напомним, ранее президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум сообщил, что Юлия Тимошенко поджидала Дональда Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту США. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом.
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