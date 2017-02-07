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Трамп случайно раскрыл вранье Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
США не владеют достаточно полной информацией о ситуации на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Однако глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что президент США четко понимает происходящее, даже, по ее словам, пообещал поддержку. Таким образом глава Белого дома непроизвольно раскрыл вранье украинского депутата.
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"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что в реальной ситуации на Украине ему еще предстоит разобраться.

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Кроме того, в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация на Донбассе обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", американский лидер заявил, что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы на востоке Украины. При этом Трамп еще раз пообещал узнать все нюансы данного вопроса.

Между тем Юлия Тимошенко, рассказывая о своей встрече с американским лидером, сообщила противоположную информацию. "Президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – заявила в эфире телеканала ICTV.

Напомним, ранее президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум сообщил, что Юлия Тимошенко поджидала Дональда Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту США. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом.

Автор: Алёна Нестерова7 февраля 2017, 09:29

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