Кремль возмутили оскорбления в адрес Путина

В Кремле выразили свое возмущение по поводу недавних резких слов журналиста одного из американских телеканалов о президенте России Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя главы российского государства, слова репортера канала Fox News, назвавшего президента Владимира Путина "убийцей", являются "недопустимыми и оскорбительными". Кроме того, Песков отметил, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании".

Журналист Fox News Билл О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, пятого февраля, набросился с обвинениями в адрес российской внешней политики, а также назвал российского лидера "убийцей". Однако глава Белого дома заступился за главу российского государства, отметив ,что в мире практически нет стран, репутация которых была бы безусловно чистой. "Что вы думаете? Наша страна невинна?!" – задал он риторический вопрос сотруднику американского канала.

Кроме того, Трамп высказался и о развитии двухсторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. "Я скажу так: лучше с Россией поладить, чем не поладить", – заявил он, подчеркнув, что кооперация между двумя государствами необходима для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые телефонные переговоры в субботу. Как сообщается, в ходе беседы оба лидера отметили необходимость диалога для выведения отношений между двумя странами из состояния кризиса.



