Лукашенко готовит "ползучий Майдан" против России

Конфликты между Минском и Москвой по экономическим вопросам, а также подъем национализма в Белоруссии могут привести к переходу власти в руки антироссийски настроенных политических сил. Об этом заявил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Александр Лукашенко пытается "усидеть на двух стульях", стараясь угодить и России, и Западу. "Проблема в том, что попытка быть ласковым теленком, который двух маток сосет, никого еще до добра не доводила – в новейшей истории стран постсоветского пространства примеров предостаточно", – утверждает он.

При этом Родионов уверен, что классического Майдана, который произошел зимой 2013-2014 годов на Украине, в Белоруссии можно не ожидать, но вполне возможен его "ползучий" вариант. "Это когда майданщики могут прийти к власти мирно и законно, год за годом расшатывая систему и заставляя ее озвучивать свою повестку дня", – сказал аналитик.





Эксперт полагает, что все нынешние споры Москвы и Минска, в том числе в нефтегазовой сфере, вполне решаемы. "А вот с "белорусизацией" – хуже", – утверждает Родионов, отмечая, что этот процесс сопровождается фальсификацией истории в масштабах всего государства. "Поколение людей, родившихся и живших в СССР, постепенно уходит. Молодежь же будет все меньше знать о нашей общей великой истории, вместо этого ей будет предлагаться иная повестка дня, в которой Россия пока еще не враг, но ключевое слово – "пока", – полагает он.

Политолог уверен, что рано или поздно политический курс Лукашенко приведет к тому, что во власть постепенно придут представители националистических кругов. "Единственный альтернативой Майдану, то есть вооруженному перевороту может стать мирный приход к власти этого самого Майдана", – резюмировал он.

Напомним, отношения между Москвой и Минском начали резко ухудшаться в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. Министр энергетики России Александр Новак сообщил 1 октября, что Белоруссия накопила долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже глава государства Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.





Кроме того, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других. По словам политологов, отношения России и Белоруссии находятся в подвешенном состоянии.

Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства.



