Тимошенко высмеяли после засады для Трампа у туалета

Украинский политик Юлия Тимошенко стала объектом насмешек в Сети. Интернет-пользователи находят очень смешным тот факт, что политик караулила Трампа у туалета во время визита в Вашингтон.

Поездка Тимошенко на молитвенный завтрак в США стало настоящим ударом по ее имиджу. Сначала мировые СМИ высмеяли необычный наряд украинской делегации, членов которой перепутали с представителями Монголии. Теперь же поводом для насмешек стало поведение бывшего премьер-министра, которая караулила президента Дональда Трампа у входа в туалет.

Украинского политика высмеяли с помощью фотожабы, на которой изображен так называемый Ждун с характерной для Тимошенко прической на голове. "А Трамп скоро" – спрашивает персонаж, стоя у входа в мужской туалет.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп действительно встречался с Юлией Тимошенко во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. "Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента", – цитирует ТАСС представителей администрации Трампа.

"Тимошенко встретилась с Трампом."

Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB — Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.

При этом некоторые источники уточняют, что встреча политиков произошла чуть ли не в дверях туалета. Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту.

Напомним, Юлия Тимошенко находилась в составе украинской делегации во время визита в Вашингтон. Как писали Dni.Ru, из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.