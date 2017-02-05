Тимошенко высмеяли после засады для Трампа у туалета
Поездка Тимошенко на молитвенный завтрак в США стало настоящим ударом по ее имиджу. Сначала мировые СМИ высмеяли необычный наряд украинской делегации, членов которой перепутали с представителями Монголии. Теперь же поводом для насмешек стало поведение бывшего премьер-министра, которая караулила президента Дональда Трампа у входа в туалет.
Украинского политика высмеяли с помощью фотожабы, на которой изображен так называемый Ждун с характерной для Тимошенко прической на голове. "А Трамп скоро" – спрашивает персонаж, стоя у входа в мужской туалет.
Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп действительно встречался с Юлией Тимошенко во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. "Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента", – цитирует ТАСС представителей администрации Трампа.
"Тимошенко встретилась с Трампом."— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
При этом некоторые источники уточняют, что встреча политиков произошла чуть ли не в дверях туалета. Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту.
Переговоры Тимошенко с Трампом. pic.twitter.com/1x8kD0zZ7d— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) 5 февраля 2017 г.
Напомним, Юлия Тимошенко находилась в составе украинской делегации во время визита в Вашингтон. Как писали Dni.Ru, из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 4 февраля 2017 г.
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