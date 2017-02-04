Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями.

Причина возникшего между двумя странами недопонимания, считает Владимир Жириновский, лежит в ненасытности белорусского руководства, жаждущего преференций. "Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно", – цитирует "Интерфакс" лидера ЛДПР.

"Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства", – нашел оригинальный выход из проблемы Владимир Жириновский. "И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", – добавил он.

При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия всегда будет сохранять хорошие отношения с народами Украины, Белоруссии, Казахстана и стран Средней Азии. Отметим, Кремль также не раз подчеркивал, что политические сложности не должны становиться препятствием для взаимопонимания между простыми гражданами.

Фото опубликовано Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) Фев 4 2017 в 1:45 PST

Напомним, накануне во время общения с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько резких высказываний в отношении России. В частности, он обвинил главу ФСБ России Александра Бортникова в нарушении соглашения между странами о государственной границе за то, что согласно его приказу с 1 февраля в Смоленской, Псковской и Брянской областях была установлена пограничная зона.

Кроме того, Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Ведомство заподозрило, что через Белоруссию в Россию попадает запрещенный к ввозу на территорию страны товар из Украины и Евросоюза, в связи с чем было вынуждено ограничить поставки. Лукашенко считает, что это нанесло серьезный материальный ущерб.