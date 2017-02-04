Порошенко припомнили невыполненное обещание

Президент Украины Петр Порошенко получил широкую поддержку на выборах главы государства в том числе и благодаря своему обещанию прекратить гражданскую войну на востоке страны за две недели. Противостояние длится уже три года и многие были готовы закрывать на это глаза, пока боевые столкновения в Донбассе вновь не перешли в активную фазу.

"Ползучее наступление" ВСУ, которым так хвастались украинские военные эксперты, закончилось тем, что подконтрольные Киеву силовики встретили мощное сопротивление со стороны ополчения Донбасса. Начались широкомасштабные боевые столкновения, о соблюдении режима прекращения огня стороны забыли.

"Вчера снова гибли люди. Много людей. По обе стороны линии разграничения гибли мирные украинцы, в руины превращались дома, школы, медицинские заведения", – написал на свой странице в Facebook депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Вадим Новинский. "У всего этого кошмара есть простое объяснение – очень многим из тех, на ком лежит принятие решений, война выгоднее мира", – добавил он.

По мнению парламентария, ключевая роль в урегулировании ситуации на востоке Украины лежит на президенте страны Петре Порошенко. "И ключевая роль, и главная ответственность. Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе", – рассказал Вадим Новинский.

"Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю", – подчеркнул он. Депутат уверен, что парламент уже сейчас может проголосовать за принятие всех необходимых по Минским соглашением законов. Если же парламент не готов этого делать, то его следует отправить в отставку. Те же, кто открыто саботирует мирный процесс, должны попасть под международные санкции, уверен он.

