Дочь помешала Трампу издать указ против ЛГБТ

Неофициальный черновик указа об отмене антидискриминационного указа Барака Обамы несколько дней циркулировал в Вашингтоне. Однако до стола президента документ так и не дошел. Утверждается, что руку к его отмене приложила дочь главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Указ о запрете геев и лесбиянок на рабочем месте был принят Бараком Обамой еще в 2014 году. Во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал, что большую часть распоряжений своего предшественника он отменит. ЛГБТ-сообщество не на шутку забеспокоилось – вдруг в число готовящихся к отмене законов попал и тот самый указ.

Страхи американских геев и лесбиянок подпитывали слухи о том, что соответствующий документ уже готов и его осталось только подписать. Спасение пришло откуда не ждали – дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, по совместительству являющийся советником главы государства, добились того, чтобы документ не попал на стол Дональду Трампу, передает РИА Новости.

Представители Белого дома отметили, что речь шла о черновике указа, в котором содержатся "некоторые идеи". Не обязательно, что все они полностью совпадают с ходом мыслей 45-го президента США и вряд ли он был готов поставить свою подпись под этим документом.

Тем не менее, религиозные консерваторы в США по-прежнему надеются, что Трамп отменит защищающий геев и лесбиянок указ. Само ЛГБТ-сообщество также все еще опасается, что глава Белого дома восстановит дискриминацию в их отношении.

Дискуссия о том, что важнее – религиозные убеждения или сексуальная ориентация – продолжает идти. Юристы, общественные деятели и политики пытаются понять, может ли вера служить основанием для отказа в каких-либо услугах представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Чаще всего суды встают на сторону геев.