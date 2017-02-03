Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку новому президенту США Дональду Трампу и его команде. Сделал он это в присущей ему манере, с юмором рассказав о недавнем разговоре с Владимиром Путиным на тему обещаний главы Белого дома.

В первую очередь, Лукашенко предостерег россиян, что Москве не стоит рассчитывать на поддержку Трампа. Президент Белоруссии напомнил, что 45-й президент США пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку сильной". "Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему высказал свою точку зрения: вот представьте, сидим за столом переговоров, мы с тобой и Трамп. Лозунг написан – "Сделаем Америку сильной". В каком вагоне будешь сидеть? В первый не посадят, сиди в двадцать седьмом. Или в двадцатом", – сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии напомнил, что Штаты избрали проамериканского президента, а не пророссийского и не пробелорусского. "И не настолько он глуп, как некоторые думают! Да, надо было спокойнее где-то, но это нам отсюда кажется. Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев, и не скажешь, что это глупые люди. Нация далеко не глупая!" – высказался Лукашенко.

Между тем отношения России и Белоруссии переживают не лучшие времена. В ответ на введение Москвой пограничного режима с 7 февраля 2017 года, белорусский МИД выступил с резким заявлением. Дипведомство утверждает, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки всем договоренностям.

Также некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит российской нефти. Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр Лукашенко решил показать характер и не приехал в конце 2016 года на саммит ОДКБ в Санкт-Петербург. Все это лишь некоторые спорные моменты, возникшие в последнее время в отношениях России и Белоруссии, к которым сегодня, 3 февраля, добавились слова, сказанные Александром Лукашенко по поводу последних действий Москвы. "Россия пинает соглашения в хвост и в гриву", – в сердцах бросил он, напомнив при этом, что с президентом Владимиром Путиным он остается в хороших отношениях. "Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом", – сказал глава Белоруссии.

Тем временем Москва призывает Минск решать спорные вопросы в отношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Владимира Путина в связи с заявлениями Александра Лукашенко на встрече с журналистами в Минске. Так Кремль ответил в том числе и еще на одно разногласие между двумя странами, которые, помимо прочных экономических, социальных и культурных связей, входят в Союзное государство: выступая в Минске, Лукашенко сообщил о поручении своим силовикам возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", – не стесняясь в выражениях сказал Лукашенко.

Сам глава Россельхознадзора уже отреагировал на эти слова лидера соседнего государства, который прямо обвинил его в запрете на ввоз белорусских продуктов в Россию. Сергей Данкверт считает, что лишние эмоции в обсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны.

"Есть кому оценивать эти претензии. У нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные", – заочно парировал выпад Лукашенко глава российского ведомства.

Впрочем, несмотря на все разногласия и взаимные упреки, Россия продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран. Так говорят в Кремле и напоминают, что с 2011 по 2015 годы в Белоруссию беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 до 23 миллионов тонн нефти. Из-за этого российский бюджет недополучил более 22 миллиардов долларов.