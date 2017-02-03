Лукашенко набросился с обвинениями на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не нарушала ни одного межгосударственного договора. Он подчеркнул, что принятые соглашения игнорирует Россия.

Александр Лукашенко прокомментировал информацию о намерении Москвы в одностороннем порядке ввести пограничный режим между странами, передает "Интерфакс". "У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного этого договора не нарушили, Россия пинает в хвост и в гриву эти договоры", – эмоционально заявил журналистам президент Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что договор о границе существует с 1995 года и "один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях". Затронул президент и тему поставок российской нефти.

"Договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16, вроде бы, хотят, а вообще 12 будем поставлять. Но мы же подписали (договор. – Прим. ред.)", – заметил белорусский лидер.

Он заявил, что Белоруссия вполне может обойтись без российской нефти. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо добавил Лукашенко.

Напомним, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Режим вступит в силу 7 февраля.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким заявлением в адрес России по поводу нового распоряжения. По мнению представителей ведомства, Россия действует без консультаций с руководством Белоруссии. "Создается впечатление, что решение Российской Федерации о приграничной зоне идет вразрез с базовыми принципами открытости границ в Союзном государстве", – говорится в сообщении МИДа.