Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко

Пользователи Сети в очередной раз посмеялись над наивностью президента Украины Петра Порошенко, который вот уже несколько лет ждет, что Европа предоставит его стране безвизовый режим. На этот раз для насмешек блогеры использовали мега-популярный мем "ждун".

Новый мем "безвизовый почекун" (по-русски "безвизовый ждун") уже пользуется бешеной популярностью в Сети. Интернет-шутка представляет собой портрет Порошенко в национальной вышиванке.

При этом, вместо лица у украинского лидера морда знаменитого Ждуна – нидерландской скульптуры, представляющей из себя сидящее на скамейке животное, напоминающее моржа. Также пользователи использовали забавный мем, чтобы подчеркнуть и другие проблемы Киева, сообщает Lenta.ru. Например, ожидание музыкального конкурса "Евровидение", которое страна будет проводить весной текущего года.

Тем временем, стало известно, что Украина ожидает получение безвизового режима с ЕС в конце весны, а "полноценно работать" он начнет летом, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на неназванные источники. Как уточняется в статье, предположительно, уже в июле украинцы смогут свободно въезжать в страны Европы.

Известно, что для запуска безвизового режима представители ЕС должны одобрить "механизм приостановления". Соответствующий документ якобы будут обсуждать на одном из заседаний Европарламента.

Напомним, мем Ждун – интернет-аналог скульптуры милого существа, установленой в медицинском центре Университета Лейдена в Нидерландах. Художницу Маргрит ван Брифорт вдохновили на творчество пациенты, ожидающие приема доктора у кабинетов. Скульптор создала им постоянного компаньона.

