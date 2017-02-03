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Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа

Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Администрация президента США Дональда Трампа прокомментировала слухи о его встрече с украинским политиком Юлией Тимошенко. Представители Белого дома опровергли сообщения о двадцатиминутной беседе американского лидера с руководителем партии "Батькивщина".
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Традиционный молитвенный завтрак в Вашингтоне, который прошел под председательством Дональда Трампа, не предполагал длительных бесед главы США с коллегами из других стран. С таким заявлением выступила пресс-служба совета национальной безопасности при Белом доме.

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"Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", – сообщил ТАСС представитель администрации Трампа. Он усомнился в том, что у политиков вообще был контакт, но пообещал проверить информацию.

Напомним, что украинская делегация удивила всех собравшихся своими костюмами. Наряды были настолько необычными, что дипломатов приняли за представителей Монголии.

После мероприятия появились слухи о диалоге Тимошенко с Трампом, в частности об их двадцатиминутной встрече сообщили украинские СМИ. Судя по всему, это рандеву им приснилось.

Молитвенный завтрак ежегодно проводится конгрессом в первый четверг февраля. На церемонию приглашаются иностранные делегации со всего мира. В 2017 году ее звездой стал президент США Дональд Трамп.

Автор: Евгений Мышко3 февраля 2017, 08:40

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