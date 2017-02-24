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Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США

Фото: facebook.com/YesCalifornia
Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?
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На данный момент сторонники выхода Калифорнии из состава США (Calexit) заняты сбором подписей за проведение референдума. Всего в течение 180 дней им необходимо заручиться поддержкой 585 тысяч человек. Всего предполагается провести два этапа голосования. На первом из них жители штата должны будут проголосовать за отмену положения местной конституции о том, что Калифорния является   неотъемлемой частью Соединенных Штатов.  

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Успех первого этапа сделает возможным проведение плебисцита уже по непосредственному выходу штата из состава США, заявили ранее в генеральной   прокуратуре Калифорнии. Как писала газета Los Angeles Times, первая стадия голосования должна пройти в ноябре 2018 года, вторая – весной 2019.   Для успеха местным сепаратистам нужно будет заручиться поддержкой не менее 55 процентов населения при минимальной явке в 50 процентов.  

Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся бесперспективность этой затеи, идея отделения от США достаточно популярна в Калифорнии. Основное   раздражение жителей "золотого штата" заключается в том, что Калифорния платит в федеральный бюджет гораздо большие средства, чем получает обратно. Как подсчитали ранее сторонники Calexit, разница составляет примерно 16 миллиардов долларов.

Из-за недополучения средств от федерального правительства местные власти сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования медицинской и образовательной систем, которые постепенно деградируют. Кроме того, сторонники "Yes California" выступают против агрессивной международной политики правительства в Вашингтоне, не желая из своего кармана оплачивать опасные внешнеполитические авантюры руководства Соединенных Штатов.

 

Однако помимо Калифорнии мощное сепаратистское движение есть и в штате Техас. При этом тамошние сторонники отделения от США пошли дальше своих    
калифорнийских коллег, образовав на базе движения "Республика Техас" альтернативное правительство, правоохранительные органы и судебную систему. Сторонники ухода из под крыла Вашингтона утверждают, что регион мог бы жить гораздо лучше в качестве отдельного государства, намекая на большие запасы нефти, развитое сельское хозяйство и широкие возможности для развития туризма.

Как отмечал лидер Техасского национального движения Дэнил Миллер, регион мог бы занять 10 место в списке крупнейших экономик мира. Несмотря на фактический отказ вашингтонского правительства вести диалог со сторонниками независимости Техаса, сдаваться они не собираются. Более того, под влиянием недавних новостей из Великобритании, техасские сепаратисты заявили, что будут добиваться проведения референдума в 2018 году. 

Впрочем, стремление к этой цели техасские сторонники независимости обозначили еще в 2012 году, когда напрямую обратились к руководству США с требованием начать переговоры о разграничении полномочий между местными органами власти и правительством в Вашингтоне. При этом обращение нашло живой отклик среди жителей более чем 20 штатов, которые потребовали предоставить им большей самостоятельности вплоть до создания отдельных государств.

Среди них оказались жители еще одного проблемного для Вашингтона штата – Луизианы. В основе их недовольства лежит неудовлетворенность социально-экономическим положением штата. Луизиана имеет один из самых низких уровней жизни в США, при этом штат располагает колоссальными возможностями для развития бизнеса, туризма, морской торговли, а также нефтяной и газодобывающих отраслей. Однако правительство в Вашингтоне, как полагают местные, недостаточно заботится о процветании штата.

Есть свои сепаратисты и в Вермонте, располагающемся на северо-востоке США. Сторонники независимости оперируют похожими тезисами – проблемы в социальной сфере, несправедливая налоговая политика и неэффективное управление экономическим развитием штата из Вашингтона. Независимости хотят   также и на американском северо-западе. Тамошние сторонники отделения от Соединенных Штатов выдвигают идею создания государства Каскадия. Ее   предполагаемая территория могла бы включать в себя такие штаты, как Орегон, Айдахо и Юкон. Причем в новое государство должны войти земли не только США, но и соседней Канады, в том числе один из ее крупнейших городов – Ванкувер.

Движение за независимость имеется и в самом северном американском штате – Аляске. При этом тамошняя Партия независимости в 1992, 2004 и 2008 выдвигала своих кандидатов на пост президента США. Правда, успеха в этом она не достигла. Тем не менее, во время президентской кампании 2008 года ходили слухи, что губернатор Аляски Сара Пейлин, которую тогдашний кандидат в президенты США Джон Маккейн хотел сделать вице-президентом, имела некоторые связи с Партией независимости. Доказать это, впрочем, сейчас вряд ли представляется возможным.

Таким образом, набирающие популярность сепаратистские движения уже очень скоро могут стать серьезной головной болью для Белого дома. Во многом в сложившемся положении вещей виновата сама американская элита. Зациклившись на ведении агрессивной внешней политики и поддержании статуса США как единственной мировой сверхдержавы, американское руководство задвинуло внутреннюю политику и насущные проблемы миллионов своих граждан на задний план.

Увязнув в развязанных по всему миру войнах и увлекшись свержением "недемократических" режимов в других странах, американская элита даже не заметила, как настроила против себя свой собственный народ, часть из которого в сложившейся ситуации готова пойти на самые радикальные меры, вплоть до создания независимых государств на местах.

 

При этом стоит отметить, что некоторые американские штаты в прошлом уже были независимыми государствами. Так, в 1846 году была провозглашена Калифорнийская республика. Правда, просуществовала она всего лишь месяц. Независимым до момента присоединения к США был и Техас, причем в   Гражданскую войну техасцы воевали против вашингтонского правительства на стороне Юга. Думается, что прошлый опыт создания независимых государственных образований вполне может пригодиться нынешним сторонникам отделения от Соединенных Штатов.  

Таким образом, за последние годы фундамент внешне благополучных и несокрушимых Соединенных Штатов дал серьезную трещину. И чем дольше   вашингтонская элита будет занята своими кровавыми внешнеполитическими игрищами, игнорируя чаяния своих граждан, тем быстрее последние придут к   мысли о необходимости превращения этой трещины в полноценный разрыв.  

Автор: Иван Поляков24 февраля 2017, 17:45

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