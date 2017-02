Смогут ли американские сепаратисты развалить США

На данный момент сторонники выхода Калифорнии из состава США (Calexit) заняты сбором подписей за проведение референдума. Всего в течение 180 дней им необходимо заручиться поддержкой 585 тысяч человек. Всего предполагается провести два этапа голосования. На первом из них жители штата должны будут проголосовать за отмену положения местной конституции о том, что Калифорния является неотъемлемой частью Соединенных Штатов.

Успех первого этапа сделает возможным проведение плебисцита уже по непосредственному выходу штата из состава США, заявили ранее в генеральной прокуратуре Калифорнии. Как писала газета Los Angeles Times, первая стадия голосования должна пройти в ноябре 2018 года, вторая – весной 2019. Для успеха местным сепаратистам нужно будет заручиться поддержкой не менее 55 процентов населения при минимальной явке в 50 процентов.

Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся бесперспективность этой затеи, идея отделения от США достаточно популярна в Калифорнии. Основное раздражение жителей "золотого штата" заключается в том, что Калифорния платит в федеральный бюджет гораздо большие средства, чем получает обратно. Как подсчитали ранее сторонники Calexit, разница составляет примерно 16 миллиардов долларов.

Из-за недополучения средств от федерального правительства местные власти сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования медицинской и образовательной систем, которые постепенно деградируют. Кроме того, сторонники "Yes California" выступают против агрессивной международной политики правительства в Вашингтоне, не желая из своего кармана оплачивать опасные внешнеполитические авантюры руководства Соединенных Штатов.

CALIFORNIA: Are you ready to secede from the United States? #Calexit