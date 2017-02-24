Смогут ли американские сепаратисты развалить США

Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?

На данный момент сторонники выхода Калифорнии из состава США (Calexit) заняты сбором подписей за проведение референдума. Всего в течение 180 дней им необходимо заручиться поддержкой 585 тысяч человек. Всего предполагается провести два этапа голосования. На первом из них жители штата должны будут проголосовать за отмену положения местной конституции о том, что Калифорния является неотъемлемой частью Соединенных Штатов.

Успех первого этапа сделает возможным проведение плебисцита уже по непосредственному выходу штата из состава США, заявили ранее в генеральной прокуратуре Калифорнии. Как писала газета Los Angeles Times, первая стадия голосования должна пройти в ноябре 2018 года, вторая – весной 2019. Для успеха местным сепаратистам нужно будет заручиться поддержкой не менее 55 процентов населения при минимальной явке в 50 процентов.

Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся бесперспективность этой затеи, идея отделения от США достаточно популярна в Калифорнии. Основное раздражение жителей "золотого штата" заключается в том, что Калифорния платит в федеральный бюджет гораздо большие средства, чем получает обратно. Как подсчитали ранее сторонники Calexit, разница составляет примерно 16 миллиардов долларов.

Из-за недополучения средств от федерального правительства местные власти сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования медицинской и образовательной систем, которые постепенно деградируют. Кроме того, сторонники "Yes California" выступают против агрессивной международной политики правительства в Вашингтоне, не желая из своего кармана оплачивать опасные внешнеполитические авантюры руководства Соединенных Штатов.

CALIFORNIA: Are you ready to secede from the United States? #Calexit — Yes California (@YesCalifornia) 9 ноября 2016 г.

Однако помимо Калифорнии мощное сепаратистское движение есть и в штате Техас. При этом тамошние сторонники отделения от США пошли дальше своих

калифорнийских коллег, образовав на базе движения "Республика Техас" альтернативное правительство, правоохранительные органы и судебную систему. Сторонники ухода из под крыла Вашингтона утверждают, что регион мог бы жить гораздо лучше в качестве отдельного государства, намекая на большие запасы нефти, развитое сельское хозяйство и широкие возможности для развития туризма.

Как отмечал лидер Техасского национального движения Дэнил Миллер, регион мог бы занять 10 место в списке крупнейших экономик мира. Несмотря на фактический отказ вашингтонского правительства вести диалог со сторонниками независимости Техаса, сдаваться они не собираются. Более того, под влиянием недавних новостей из Великобритании, техасские сепаратисты заявили, что будут добиваться проведения референдума в 2018 году.



Впрочем, стремление к этой цели техасские сторонники независимости обозначили еще в 2012 году, когда напрямую обратились к руководству США с требованием начать переговоры о разграничении полномочий между местными органами власти и правительством в Вашингтоне. При этом обращение нашло живой отклик среди жителей более чем 20 штатов, которые потребовали предоставить им большей самостоятельности вплоть до создания отдельных государств. Среди них оказались жители еще одного проблемного для Вашингтона штата – Луизианы. В основе их недовольства лежит неудовлетворенность социально-экономическим положением штата. Луизиана имеет один из самых низких уровней жизни в США, при этом штат располагает колоссальными возможностями для развития бизнеса, туризма, морской торговли, а также нефтяной и газодобывающих отраслей. Однако правительство в Вашингтоне, как полагают местные, недостаточно заботится о процветании штата.