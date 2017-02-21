Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
Фрауке Петри признала, что была в Москве и встречалась с российскими политиками. Причем представители АдГ прибыли целой делегацией и ни от кого не скрывались. Тем не менее факт российского вояжа лидера партии для ее коллег оказался сюрпризом.
Все дело, видимо, в том, что визит был краткосрочным. Как пишет немецкий таблоид Bild, еще утром Петри на запрос издания ответила, что находится в Берлине – а всего через несколько часов подтвердила информацию о встрече делегации в Москве. По данным "осведомленных источников в партийных кругах", в поездке ее сопровождал Юлиан Флак из правления АдГ. К вечеру 20 февраля лидер партии действительно снова была в Берлине и принимала участие в мероприятии немецкого информационного агентства.
Сообщение о визите делегации АдГ во главе с лидером Фрауке Петри появилось накануне на сайте Госдумы России. Вечером 20 февраля Петри признала, что была в Москве на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Партнеров главы АдГ по переговорам издание называет "крайне спорными".
#SPD hat aus den Fehlern der #GroKo anscheinend nichts gelernt.— Frauke Petry (@FraukePetry) 15 февраля 2017 г.
Zeit für Veränderung!#AfD #Btw17 #Özoguz *
= > https://t.co/kWvXHFffpO pic.twitter.com/6mcnd39Cdk
В первую очередь, утверждает Bild, эта характеристика относится к Вячеславу Володину. Авторы почему-то называют спикера парламента "бывшим руководителем аппарата правительства России". Он с мая 2014 года состоит в санкционном списке Евросоюза и не имеет права въезжать в Германию и другие страны. Вина Володина в том, что он "активно участвовал в последней предвыборной кампании Путина", а также считается одним из основных сторонников антизападного курса в российской политике.
Кроме Володина, на встрече с делегацией АдГ присутствовали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как отмечали российские агентства, обсуждались вопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества, а также развитие контактов молодежных организаций.
Кроме того, стало известно, что муж Петри Маркус Претцель, который является председателем АдГ в земле Северный Рейн – Вестфалия, принял приглашение посетить конференцию в Крыму за счет российского фонда.
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