Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский.

Фрауке Петри признала, что была в Москве и встречалась с российскими политиками. Причем представители АдГ прибыли целой делегацией и ни от кого не скрывались. Тем не менее факт российского вояжа лидера партии для ее коллег оказался сюрпризом.

Все дело, видимо, в том, что визит был краткосрочным. Как пишет немецкий таблоид Bild, еще утром Петри на запрос издания ответила, что находится в Берлине – а всего через несколько часов подтвердила информацию о встрече делегации в Москве. По данным "осведомленных источников в партийных кругах", в поездке ее сопровождал Юлиан Флак из правления АдГ. К вечеру 20 февраля лидер партии действительно снова была в Берлине и принимала участие в мероприятии немецкого информационного агентства.

Сообщение о визите делегации АдГ во главе с лидером Фрауке Петри появилось накануне на сайте Госдумы России. Вечером 20 февраля Петри признала, что была в Москве на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Партнеров главы АдГ по переговорам издание называет "крайне спорными".

В первую очередь, утверждает Bild, эта характеристика относится к Вячеславу Володину. Авторы почему-то называют спикера парламента "бывшим руководителем аппарата правительства России". Он с мая 2014 года состоит в санкционном списке Евросоюза и не имеет права въезжать в Германию и другие страны. Вина Володина в том, что он "активно участвовал в последней предвыборной кампании Путина", а также считается одним из основных сторонников антизападного курса в российской политике.

Кроме Володина, на встрече с делегацией АдГ присутствовали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как отмечали российские агентства, обсуждались вопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества, а также развитие контактов молодежных организаций.

Кроме того, стало известно, что муж Петри Маркус Претцель, который является председателем АдГ в земле Северный Рейн – Вестфалия, принял приглашение посетить конференцию в Крыму за счет российского фонда.