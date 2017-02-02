Белый дом оправдался за ослабление санкций

В администрации президента США прокомментировали решение Министерства финансов страны ослабить санкции в отношении ФСБ России. Белый дом назвал произошедшее традиционной практикой.

"Мы не ослабляем санкции", – цитирует "Газета.ru" представителя администрации Трампа. По его словам, Минфин лишь уточнил действие санкций против ФСБ.

