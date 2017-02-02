Вашингтон смягчил санкции против ФСБ

Американское руководство смягчило санкции в отношении ФСБ России. Об этом свидетельствует "Генеральная лицензия №1", опубликованная на сайте Министерства финансов США.

Согласно тексту документа, американским властям разрешили проводить сделки с ФСБ "за определенным исключением", передает Lenta.ru. Напомним, что Вашингтон подозревал российскую разведку в причастности к хакерским атакам.