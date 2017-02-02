Путин объяснил бойню в Донбассе алчностью

Президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировала украинская сторона. По его словам, происходящее обусловлено алчностью Киева.

После встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште прокомментировал эскалацию донбасского конфликта. "Что касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали с украинской стороны", – заявил он.

Президент России объяснил происходящее тем, что Киеву требуется финансовая помощь из-за рубежа. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – цитирует главу государства "Газета.ru".

Кроме того, отвлекая внимание ситуацией в Донбассе, власти Украины пытаются бороться с оппозицией, отметил Путин. Третьей причиной он назвал то, что в президентской гонке в США Украина поддержала Хиллари Клинтон, а теперь хочет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа.

Глава государства напомнил хронологию последних событий. По его словам, 27 января в регионе начались боевые действия: "Украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и проникли на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты".

В свою очередь венгерский премьер-министр заявил, что Будапешт хочет стабильности на украинской территории, но это невозможно без выполнения минских договоренностей. "Венгрия заинтересована в том, чтобы минские соглашения были безоговорочно выполнены. Мы никакого другого решения не видим", – заключил Орбан.