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Путин выбрал замену Поклонской

Наталья Поклонская. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Крыма Олега Камшилова. Эту должность он будет занимать в течение пяти лет.
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Указ "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" подписан главой государства 2 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Своим указом российский президент также назначил прокурором Ленинградской области Бориса Маркова. Кроме того, согласно документу, должность руководителя следственного управления СК России по Севастополю занял генерал-майор юстиции Виктор Танифа. 

Ранее генеральным прокурором Крыма была Наталья Поклонская. После избрания ее депутатом Госдумы России она оставила этот пост. Исполняющим обязанности прокурора полуострова стал ее первый заместитель Андрей Фомин.

Отметим, 28 декабря 2016 года депутаты парламента Крыма рассмотрели представление генерального прокурора России Юрия Чайки по поводу назначения крымского прокурора. Законодатели единогласно одобрили на эту должность кандидатуру государственного советника юстиции третьего класса Олега Камшилова. С 24 ноября 2015 года Камшилов занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2017, 15:56

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