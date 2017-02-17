Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы.

Впервые в новом имидже Яценюк появился на публике со своей женой Терезией. Супруги пришли на премьеру фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине".

Фотографии обросшего щетиной политика были размещены на странице Facebook партии "Народный фронт". Отметим, раньше украинский экс-премьер всегда гладко брился. Арсений Яценюк занимал пост главы правительства с февраля 2014 по апрель 2016 года.

Как писали Dni.ru, экс-премьер-министр Украины заявил о готовности поделиться с Дональдом Трампом своим проектом "Стена", который премьеру не удалось реализовать на границе Украины с Россией в 2014 году. Яценюк заверил, что украинский проект намного дешевле и эффективнее того, который американский президент намерен реализовать на границе с Мексикой.

Экс-премьер даже привел свои собственные расчеты: в США один километр стены будет стоить 10 миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проект в 30, а то и в 40 раз дешевле. Он похвастался тем, что за два десятилетия ни одно правительство не взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое Яценюком правительство.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму. На своей странице в социальной сети Facebook Яценюк назвал заявления Ле Пен "абсурдным проявлением международного зазеркалья".