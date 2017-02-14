Песков прояснил личный вопрос Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о личном отношении Владимира Путина к оскорблениям в его адрес. По словам представителя Кремля, глава государства готов прислушаться к разумной критике, однако считает недопустимыми необоснованные нападки.

По его словам, Путин "вполне конструктивно" относится к политическим материалам в прессе, спокойно и взвешенно реагируя на умные критические замечания. Тем не менее, отметил пресс-секретарь российского лидера, президент и его администрация категорически не приемлют те материалы в средствах массовой информации, которые содержат в себе личные оскорбления, передает издание Lenta.Ru.

В то же время Песков подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен определенный набор правовых механизмов для защиты чести и достоинства гражданина. "Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее журналист телеканала Fox News Билл О'Рейли в беседе с американским лидером Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей". В Кремле в ответ заявили, что считают подобные слова в адрес главы российского государства "недопустимыми и оскорбительными", призвав журналиста телекомпании принести извинения.

Однако О'Рейли фактически отказался извиняться, заявив, что сделает это не раньше 2023 года. "С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности", – прокомментировал ситуацию Песков, отметив, что в Кремле вернутся к этому вопросу через шесть лет. "Поставим заметку в календаре на 23-й год", – сказал он.

