Песков объяснил нанесение удара по турецким военным

При нанесении авиаудара в района сирийского города Эль-Баб российские воздушно-космические силы (ВКС) руководствовались переданными Анкарой координатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, турецкие войска, попавшие под бомбардировку, вообще не должны были там находиться. "Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", – подчеркнул он.

Песков полагает, что избежать повторения подобных инцидентов поможет совершенствование процесса координации между военными двух стран. Задачей же первостепенной важности пресс-секретарь главы российского государства считает достижение договоренности между начальниками генеральных штабов России и Турции принять экстренные меры по сложившейся ситуации.





Кроме того, Песков отметил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели "детальное и конструктивное" обсуждение происшествия. Кроме того, добавил пресс-секретарь российского лидера, главы двух стран условились усиливать кооперацию на севере Сирии для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

В четверг, 9 февраля, трое военнослужащих турецкой армии погибли и более десяти получили ранения в результате авиаудара российских ВКС в районе сирийского Эль-Баба, в настоящий момент занятого силами запрещенной в России террористической организации "ИГ". По сообщениям СМИ, удар был произведен с фронтовых бомбардировщиков. Москва договорилась с Анкарой о кооперации военно-воздушных сил двух стран в районе Эль-Баба в прошлом месяце.

