Савченко придумала план по возвращению Донбасса

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что разработала собственный план по "возвращению Донбасса". Она подчеркнула, что он не единственный.

Бывшая российская заключенная посетовала на то, что чиновники не прислушались к ее предложениям. Также Савченко отметила, что для того, чтобы донести до властей свою позицию, ей просто не хватает полномочий.

"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться", – цитирует народного депутата "Новое время". Савченко подчеркнула, что предлагала "много выходов из ситуации".

Кроме того, украинский политик добавила, что придумала и план по Крыму, но пока не готова его к его разглашению. Отметим, ранее Савченко призывала власти Украины признать утрату Крыма и тем самым вернуть Донбасс.

Как писали Dni.ru, украинское правительство работает над стратегией по возвращению Крыма в состав страны. Об этом 26 января заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Вадим Чернышев.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым может вернуться на Украину из-за возможности безвизовых поездок в Европу. "Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ", – пояснил он. Однако глава государства при этом забыл напомнить, что ЕС постоянно, на протяжении уже практически трех лет, откладывает отмену виз для украинцев.