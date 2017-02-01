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Савченко придумала план по возвращению Донбасса
Бывшая российская заключенная посетовала на то, что чиновники не прислушались к ее предложениям. Также Савченко отметила, что для того, чтобы донести до властей свою позицию, ей просто не хватает полномочий.
"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться", – цитирует народного депутата "Новое время". Савченко подчеркнула, что предлагала "много выходов из ситуации".
Кроме того, украинский политик добавила, что придумала и план по Крыму, но пока не готова его к его разглашению. Отметим, ранее Савченко призывала власти Украины признать утрату Крыма и тем самым вернуть Донбасс.
Как писали Dni.ru, украинское правительство работает над стратегией по возвращению Крыма в состав страны. Об этом 26 января заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Вадим Чернышев.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым может вернуться на Украину из-за возможности безвизовых поездок в Европу. "Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ", – пояснил он. Однако глава государства при этом забыл напомнить, что ЕС постоянно, на протяжении уже практически трех лет, откладывает отмену виз для украинцев.
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