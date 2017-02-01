Савченко придумала план по возвращению Донбасса

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Политика

НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем

Встреча представителей альянса с украинской стороной отложена на неопределенное время
Политика

Обама готовит бомбу под трон Трампа

Бывший президент США намерен возглавить протестное движение
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
22:11
Певица Бейонсе ждет двойню
21:58
На востоке Москвы мужчина выпал из окна 7-го этажа
21:38
Елена Ксенофонтова рассказала об избиении сына
20:50
В зоопарке Петербурга умер сурок-предсказатель
20:28
Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ
20:21
Дробыш заступился за оскандалившуюся Самбурскую
20:03
Бузова довела Тарасова (видео)
19:55
Трамп озолотил российских богачей
19:47
Топалов похоронил друга
19:33
Киев устроил провокацию в Черном море
19:01
Названа причина страшной аварии на юге Москвы
19:01
Садальскому вырезали опухоль
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:48
Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"
18:33
У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:48
Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:27
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Ольги Бузовой новая фамилия
Алексей Ягудин рассказал о разводе
По Москве разгуливает серийный маньяк
Внук спасет семью Гузеевой
Садальскому вырезали опухоль
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
Политика

Савченко придумала план по возвращению Донбасса

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что разработала собственный план по "возвращению Донбасса". Она подчеркнула, что он не единственный.
прочитано 866 раз

Бывшая российская заключенная посетовала на то, что чиновники не прислушались к ее предложениям. Также Савченко отметила, что для того, чтобы донести до властей свою позицию, ей просто не хватает полномочий.

ПО ТЕМЕ

Киев раскрыл коварный план по захвату Крыма

Порошенко придумал план возвращения Крыма

Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться", – цитирует народного депутата "Новое время". Савченко подчеркнула, что предлагала "много выходов из ситуации".

Кроме того, украинский политик добавила, что придумала и план по Крыму, но пока не готова его к его разглашению. Отметим, ранее Савченко призывала власти Украины признать утрату Крыма и тем самым вернуть Донбасс.

Как писали Dni.ru, украинское правительство работает над стратегией по возвращению Крыма в состав страны. Об этом 26 января заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Вадим Чернышев.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым может вернуться на Украину из-за возможности безвизовых поездок в Европу. "Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ", – пояснил он. Однако глава государства при этом забыл напомнить, что ЕС постоянно, на протяжении уже практически трех лет, откладывает отмену виз для украинцев.

Автор: Людмила Фоканова1 февраля 2017, 21:18

Политика

НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем
Обама готовит бомбу под трон Трампа
Савченко придумала план по возвращению Донбасса
Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана

Шоу-бизнес

Певица Бейонсе ждет двойню
Елена Ксенофонтова рассказала об избиении сына
Дробыш заступился за оскандалившуюся Самбурскую
Бузова довела Тарасова (видео)

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новая фамилия

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Происшествия

По Москве разгуливает серийный маньяк

Злоумышленник убивает с помощью кухонного ножа
Шоу-бизнес

Садальскому вырезали опухоль

Звездный сплетник после операции перестал испытывать страх

Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru