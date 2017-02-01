Порошенко объявил войну России в ООН

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. По словам политика, он намерен использовать любые доступные дипломатические средства в рамках Организации Объединенных Наций для "защиты от российской агрессии".

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале. В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Председательство в Совбезе ООН обычно используется для продвижения мирных инициатив, направленных на решение проблем, а не на их усугубление. Однако в планы Порошенко не входит прекращение кровопролитного противостояния в Донбассе, уверены эксперты.

Политологи считают, что обострение ситуации на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и отрядов самопровозглашенных республик Донбасса вызвано желанием президента усилить свои позиции на фоне возможного улучшения отношений России и США. По мнению аналитика Армена Гаспаряна, украинский лидер пытается выставить Москву в роли агрессора и помешать ее сближению с Вашингтоном.

"Для него совершенно очевидно, что истории Украины в том виде, в каком была при администрации Барака Обамы, больше не будет существовать. В связи с этим у Порошенко остается только один вариант – победоносная война", – пояснил эксперт.

В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность боями на территории Донбасса. В ведомстве обратили внимание на тот факт, что эскалация конфликта совпадала с зарубежным визитом Порошенко. МИД посчитал это прямым следствием нарушений Украиной ее обязательств по минским соглашениям. "Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.