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Порошенко объявил войну России в ООН
"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале. В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Председательство в Совбезе ООН обычно используется для продвижения мирных инициатив, направленных на решение проблем, а не на их усугубление. Однако в планы Порошенко не входит прекращение кровопролитного противостояния в Донбассе, уверены эксперты.
Политологи считают, что обострение ситуации на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и отрядов самопровозглашенных республик Донбасса вызвано желанием президента усилить свои позиции на фоне возможного улучшения отношений России и США. По мнению аналитика Армена Гаспаряна, украинский лидер пытается выставить Москву в роли агрессора и помешать ее сближению с Вашингтоном.
"Для него совершенно очевидно, что истории Украины в том виде, в каком была при администрации Барака Обамы, больше не будет существовать. В связи с этим у Порошенко остается только один вариант – победоносная война", – пояснил эксперт.
Фото с места взрыва снаряда "Града" в Киевском районе Донецка.— Замполит (@ComradZampolit) 31 января 2017 г.
Материал местного жителя #Донецк #Донбасс pic.twitter.com/IpRpCAJDUP
В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность боями на территории Донбасса. В ведомстве обратили внимание на тот факт, что эскалация конфликта совпадала с зарубежным визитом Порошенко. МИД посчитал это прямым следствием нарушений Украиной ее обязательств по минским соглашениям. "Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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