Бунтовщика Саакашвили поместили в СИЗО
Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили удалось задержать в Киеве и препроводить в СИЗО.
"Согласно постановлению о розыске, работники полиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – сообщил Луценко.
При задержании Саакашвили на этот раз никто из посторонних не пострадал, передает РИА Новости.
Во вторник, 5 декабря оппозиционера уже задерживали
силовики, однако тогда его отбили у правоохранителей сторонники мятежного политика, после
чего вместе с ним отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра
Порошенко. В беспорядках пострадали более десяти силовиков.
За несколько часов до этого Саакашвили пришлось снимать с крыши восьмиэтажного дома, на которую он забрался, пока в его квартире шел обыск.
Месяц назад прорвавшийся с боем на Украину Саакашвили, лишенный президентом Порошенко гражданства, пытался собрать новый Майдан в центре Киева с требованиями экономических, социальных и судебных реформ. Попытка экс-президента Грузии провалилась – сторонников его партии "Рух новых сил" не набралось достаточно для того, чтобы расшатать политическую ситуацию на Украине.
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