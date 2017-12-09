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Бунтовщика Саакашвили поместили в СИЗО

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
В Киеве задержан Михаил Саакашвили. Вторая попытка украинских силовиков взять под стражу скандального политика увенчалась успехом.
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Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили удалось задержать в Киеве и препроводить в СИЗО.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

"Согласно постановлению о розыске, работники полиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – сообщил Луценко.

При задержании  Саакашвили на этот раз никто из посторонних не пострадал, передает РИА Новости.

Во вторник, 5 декабря оппозиционера уже задерживали силовики, однако тогда его отбили у правоохранителей сторонники мятежного политика, после чего вместе с ним отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко. В беспорядках пострадали более десяти силовиков.

За несколько часов до этого Саакашвили пришлось снимать с крыши восьмиэтажного дома, на которую он забрался, пока в его квартире шел обыск.

Месяц назад прорвавшийся с боем на Украину Саакашвили, лишенный президентом Порошенко гражданства, пытался собрать новый Майдан в центре Киева с требованиями экономических, социальных и судебных реформ. Попытка экс-президента Грузии провалилась – сторонников его партии "Рух новых сил" не набралось достаточно для того, чтобы расшатать политическую ситуацию на Украине.


Автор: Александр Пельт9 декабря 2017, 01:26

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