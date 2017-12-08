Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал проведение "Марша за импичмент" 10 декабря. При этом он отметил, что плохо себя чувствует.

Опальный политик рассказал о своем состоянии на личной странице в Facebook. Саакашвили написал, что у него сел голос и поднялась температура.

Вместе с тем, он подчеркнул, что болезнь не помешает ему принять участие в "Марше за импичмент" 10 декабря. Экс-губернатор Одесской области пообещал к этому дню поправиться, передает РИА ФАН.

"Все-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к маршу 10 декабря обещаю снова быть в строю рядом с вами! Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за невероятную поддержку, спасибо! Увидимся 10.12 в 12:00 на майдане!" – цитирует Саакашвили RT. Ранее его адвокат Руслан Чернолучкий сообщил, что политик простудился.

Напомним, 5 декабря Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ на крыше своего дома в Киеве, однако сторонники опального политика отбили его у полиции, не дав увезти в прокуратуру. После освобождения политик с единомышленниками обосновался в палаточном лагере у стен Верховной рады, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко.