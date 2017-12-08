Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины

Антикоррупционные реформы на Украине провалились. Это станет последним гвоздем в крышку гроба "украинской демократии". Правительства стран Запада должны защитить свои "инвестиции" и заставить Порошенко искоренить коррупцию.

Реформы, направленные на искоренение коррупции на Украине, фактически спонсировали западные налогоплательщики. Однако Порошенко их провалил. Репрессии против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые на официальном уровне проводит киевская власть, могут стать не только последним гвоздем в крышке гроба украинской демократии, но и причиной разрыва с Западом.

Президент Петр Порошенко всячески мешает работе единственного ведомства, которому подвластно разрешить главную проблему Украины. Более того, украинский лидер натравил силовиков на сотрудников НАБУ, чтобы сделать их миссию еще более невозможной. "СБУ и Генпрокуратура Украины, обладающие практически неограниченными ресурсами и насчитывающие 45 тысяч сотрудников, начали "крестовый поход" против крошечного антикоррупционного бюро численностью менее 700 человек", – пишет в своей колонке для The Washington Post научный сотрудник Атлантического совета, украинский журналист Максим Эристави.

Верховная рада Украины на днях уволила главу антикоррупционного комитета Егора Соболева. Повод нашелся: тот якобы поддерживал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который возглавил оппозиционную партию "Движение новых сил" и проводит митинги за импичмент Порошенко.

Издание отмечает, что правительства западных стран и налогоплательщики вложили сотни миллионов долларов в антикоррупционные реформы на Украине. Автор статьи уверен: настало время защитить инвестиции, показать, что они умеют обращаться и с кнутом. Надо заставить Порошенко и компанию искоренить коррупцию – или порвать с ним окончательно. А заодно и приостановить действие запущенного недавно безвизового режима с Евросоюзом.