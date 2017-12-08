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Политика

Как СССР подписывали смертный приговор

Борис Ельцин. Фото: Dni.Ru
Советский Союз был самым могущественным и самым большим государством в мире. Его уважали и его боялись, но 26 лет назад огромная страна, занимавшая одну шестую часть суши, приказала долго жить: в Беловежской пуще на ней поставили крест руководители трех союзных республик – России, Белоруссии и Украины.
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Причин, приведших к распаду СССР, великое множество. О них до сих пор спорят историки, политики, политологи, социологи да, впрочем, все кому не лень и кому интересно наше прошлое. Начать можно с того, что само создание Советского Союза в 1922 году носило в большей степени искусственный и насильственный характер. А насильно, как известно, мил не будешь.

Народы десятков национальностей, собранные Лениным под одной крышей, на словах жили, конечно, дружно и счастливо – строили светлое будущее под началом великих правителей и руководствуясь направляющей силой и решениями КПСС.

Но лозунги, развешанные на домах центральных проспектов, – это одно, а жизнь – совсем другое. В союзных республиках происходили реальные конфликты между людьми разных национальностей: братство народов часто показывало, что не все так хорошо в межнациональных отношениях, как пыталась убедить всех властная элита.

Конечно, руководство страны из года в год делало все, чтобы удержать в узде мчащийся по историческим ухабам на всех парах паровоз под названием "СССР", но в итоге он все равно прибыл на конечную станцию.

Фото: Симановский Альберт/Фотохроника ТАСС

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Перестройка, начатая Михаилом Горбачевым, по мнению многих историков, стала началом распада могущественного государства. Объявленная первым и последним президентом СССР гласность привела к тому, что в газетах и на телевидении стало возможно писать и говорить то, о чем 70 лет даже думать не все советские граждане себе позволяли.

В эпоху гласности сразу же всплыл вопрос о невозможности самостоятельного развития некоторых населявших Союз этносов. Оказалось, что их вовсе не 15 по числу республик, а минимум в десять раз больше. В автономиях начали проступать противоречия, которые до этого накапливались, но не обсуждались публично.

Самые яркие примеры противостояния разных народов, вылившиеся в межэтнические конфликты, – события в Нагорном Карабахе и Ферганской долине. Были еще стычки в Алма-Ате, Сухуми, Новом Узене, Андижане, Оше, Баку... Одна за другой союзные республики стали заявлять о своем решении выйти из состава СССР. Первыми на этом стали настаивать страны Прибалтики. Союз начал трещать по швам, но не только национальный вопрос погубил великую державу.

Михаил Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

К 1985 году, то есть к моменту начала перестройки, страна находилась в состоянии относительного благополучия, несмотря на многие экономические проблемы. Тем не менее в обществе, особенно у молодежи, был запрос на новые потребности, а их государство дать не могло, не хотело или не умело.

Нарастал разрыв между новым социальным типом – молодого образованного горожанина среднего достатка – и строем жизни, что было объективной причиной народного недовольства. Оно тоже сыграло немалую роль в последующих событиях.

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ

Руководство СССР в конце 80-х всерьез озаботилось проблемами, которые в большей степени само и породило. По инициативе Михаила Горбачева были приняты меры для предотвращения распада СССР: в марте 1991 года был проведен всесоюзный референдум, на котором народу было дано право высказаться по вопросу сохранения Союза.

Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

Но плебисцит еще больше расколол общество, несмотря на то, что большинство граждан высказались за Союз. Чтобы хоть как-то успокоить народ, в Кремле решили разделить властные полномочия между республиками. Для этого был подготовлен проект Союзного договора, который планировалось подписать 22 августа 1991 года.

Этому событию не суждено было сбыться. 19 августа был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, в Москву ввели войска, а президент СССР оказался фактически под арестом на крымской даче. Правда, в этой истории не все так гладко: кто-то утверждает, что к созданию ГКЧП приложил руку сам президент, а потом по-тихому удалился в Форос.

22 августа члены ГКЧП были арестованы, Горбачев вернулся в Москву, а спустя несколько дней началась работа над новым договором о создании конфедеративного Союза суверенных (уже не советских) государств. Но и здесь что-то пошло не так. 8 декабря 1991-го лидеры России, Белоруссии и Украины объявили о создании СНГ.

Борис Ельцин. Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Kavashkin

ТВОЙ ЗАВЕТНЫЙ НАПЕВ, БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА…

Окончательный распад СССР был оформлен 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще. Соглашение о создании Содружества независимых государств подписали руководители России, Белоруссии и Украины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук.

В России власть к Борису Ельцину фактически перешла после августовского путча. Параллельно с ним в большую политику пришли такие известные фигуры, как Аркадий Вольский, Григорий Явлинский, Юрий Лужков и другие. В октябре 1991-го был упразднен КГБ СССР.

На его базе были созданы Центральная служба разведки, Межреспубликанская служба безопасности, Комитет по охране государственной границы. Прежняя структура государственного управления СССР прекратила существование, а спустя два месяца канул в лету и сам Союз.


Изначально историки называли распад СССР мирным и бескровным. Но на самом деле крах империи был не такой уж спокойный. Сейчас, в том числе и на государственном уровне, звучат совсем другие оценки: исчезновение Советского Союза с карты мира считают трагичным событием и геополитической катастрофой ХХ века.

Автор: Александр Пельт8 декабря 2017, 21:00

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