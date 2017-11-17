Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз

Ностальгия – вещь, присущая любому поколению, которому перевалило за четверть века. Просто с возрастом количество воспоминаний неизбежно увеличивается. Люди подсознательно убеждены, что раньше все было лучше – и трава зеленее, и варенье слаще. А еще им нравится возвращаться в собственное прошлое, пусть и ненадолго.

Неудивительно, что именно эти чувства частенько являются важным элементом успешных проектов – музыкальных, художественных, дизайнерских. Не стала исключением и гастрономия. Чем, как не острой ностальгией, можно объяснить то, что в Москве за последние годы появилось сразу несколько очень популярных ресторанов квазисоветской кухни? Квази – потому, что кухня в них все-таки современная и актуальная – равно по исполнению и подаче.

Еще один оригинальный ностальгический проект совсем недавно появился по соседству с Кремлем – в парке "Зарядье". Речь идет о ресторане "Восход", создателем которого выступил известный столичный ресторатор Александр Раппопорт. В основу заведения положена идея возрождения советской кухни, прежде уже успешно реализованная Раппопортом в "Dr.Живаго". Однако теперь он решил не ограничиваться неким универсальным, и потому неизбежно эклектичным, образом советской кухни, а серьезно детализировал ее – с опорой на гастрономическое наследие бывших союзных республик.

На кухне командует Максим Тарусин, с творчеством которого можно было познакомиться в том же "Dr.Живаго", а еще раньше – в "Яре". Меню получилось относительно небольшим, с понятной и удобной навигацией. Здесь есть салаты, холодные и горячие закуски, супы, горячее и соленья. В каждом разделе есть блюда из совершенно разных частей бывшего СССР, но тем не менее хорошо известные каждому советскому человеку. Они и сегодня широко распространены на постсоветском пространстве.

Так, в разделе холодных закусок можно встретить и аджапсандал, и тельное из карпа, и мужужи, и олюторскую сельдь под шубой. В разделе супов за ухой из северных рыб следуют серые вологодские щи, полтавский борщ с мочеными яблоками, шурпа из калмыцкой баранины и харчо с ткемали. В горячем есть хашлама и бешбармак, литовский цеппелин и колобок по-киевски, цыпленок табака и жареная кровянка с гречневой кашей. А в соленьях – соленые грузди, моченые сливы, соленый кизил и анзур (горный лук).

В самостоятельные разделы объединены изделия из теста с начинкой, пельмени, вареники, плов. Здесь полно настоящей экзотики вроде зеленого бухарского плова с печенкой, кюрзы со шпинатом и творогом или хинкали с осетриной. Но и классики тоже вдоволь. Найдутся и вареники с вишней, и манты с бараниной, и беляши, и курник.

Разумеется, каждая позиция (даже самая традиционная) переосмыслена, сначала "разобрана" на отдельные составляющие, а затем "сконструирована" заново, однако остается неизменно узнаваемой, если не по форме, то по вкусу. Этот "конструктивистский" подход очень характерен для Раппопорта и с успехом применяется в других его проектах, будь то "Китайская грамота", "Белуга" или Black Thai.

Кухню "Восхода" при кажущейся космополитичности все-таки правильно назвать современной русской. Во-первых, она имперская по своему характеру, ибо включила и ассимилировала все лучшее, что готовили в самых отдаленных уголках огромного государства. А во-вторых, здесь максимально широко используются отечественные продукты.

Средний счет – 2000 рублей.