Порошенко начал развал Украины в ускоренном режиме

Петр Порошенко обрадовался увеличению расходов на армию. Цифры заложены в новом бюджете, принятом Верховной радой. Оппозиция уверена, что президент Украины разваливает страну.

Президент Украины заявил о восстановлении уровня жизни в стране. Он поздравил население с хорошим результатом "совместной работы". Восторженный пост по поводу принятия Верховной радой бюджета страны появился в Facebook.

"Такого давно не бывало. До 31 декабря еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала! Страна обороняется. На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", – написал украинский лидер.

Петр Порошенко заверил украинцев, что страна развивается. "Это уже видно и по дорогам, поэтому на следующий год на их строительство и ремонт заложили 40 миллиардов. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, в скоростной интернет инвестируем пять миллиардов", – цитирует пост украинского президента Life.ru.

Верховная рада приняла бюджет на 2018 год 7 декабря. На безопасность и оборону планируется направить сумму в 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (около 6,1 миллиарда долларов). С 1 января 2018 года предусматривается увеличение минимальной зарплаты до 3723 гривен (137 долларов), прожиточный минимум составит 1700 гривен (62 доллара).

Оппозиция в парламенте подчеркнула, что предусмотренное в 2018 году повышение зарплат и пенсий неминуемо поглотит инфляция. Кроме того, значительное увеличение финансирования силовиков означает, что Украина фактически создает полицейское государство. В целом, как отметил нардеп, член фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, правительство Украины планирует наполнять государственный бюджет в 2018 году преимущественно за счет внешних заимствований и эмиссии гривны.