Грязный Саакашвили решился на отчаянный шаг

Разыскиваемый украинскими правоохранителями бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пытался прорваться в здание гостиницы "Киев" в центре украинской столицы, чтобы помыться. Однако попытка не удалась, после чего политик вернулся в палаточный городок у стен Верховной рады, где продолжил митинговать вместе со своими сторонниками.



"Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель "Киев", чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили", – заявил в интервью журналистам депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. По его словам, бывший президент Грузии "окружил себя боевиками" и желает "пролить много крови". Парламентарий заверил, что Саакашвили будет отвечать за свои действия.

Бывший глава Одесской области 5 декабря был задержан спецназом Службы безопасности Украины (СБУ) по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Однако сторонники политика смогли отбить его у правоохранителей, после чего экс-президент Грузии отправился в палаточный лагерь у стен Верховной рады. Саакашвили потребовал импичмента президента Петра Порошенко.

«Я не буду являться ни к какому „лже-генеральному прокурору”, он двоечник неграмотный, он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором», — заявил Саакашвили, выступая со сцены, установленной перед Верховной радой pic.twitter.com/21ATx0u4wI — Гранч (@politgranch) 6 декабря 2017 г.

Столь активная политическая борьба не замедлила сказаться на внешнем виде бывшего главы Одесской области: он заметно похудел. По словам самого политика, за последние несколько месяцев после лишения украинского гражданства он потерял в весе около 30 килограммов. "Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим", – заявил политик.

Впрочем, о потерянных килограммах Саакашвили не жалеет, ведь главное – отправить ненавистного ему Порошенко в отставку. "Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи", – заявил бывший грузинский лидер.

