Голая киевлянка с веслом отправила Порошенко и Саакашвили грести с Украины
Дама с веслом и в шапочке для плавания предстала перед собравшимися обнаженной и, нецензурно ругаясь, требовала от Михаила Саакашвили и президента Петра Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить".
На теле протестующей был написан призыв к Порошенко и Саакашвили "грести" из страны. Вскоре присутствующие дали ей одежду и отвели в сторону, передает РИА Новости.
Отметим, в центре Киева должен пройти очередной митинг сторонников Саакашвили. Они уже почти целиком заполнили площадь Конституции напротив парламента. В ожидании начала акции люди собираются небольшими группами и общаются.
Ранее лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, как ему удалось сбросить 30 килограммов. По словам политика, потере веса очень способствовало лишение его украинского гражданства президентом Петром Порошенко.
#Саакашвили опять побеждает в рэп батле! Хит снова актуален! pic.twitter.com/HlYwJWMPp7— EugeneD. (@EugeneDX14) 5 декабря 2017 г.
Напомним, лидер Украины лишил Саакашвили гражданства Незалежной летом 2017 года. Тем не менее высланному из страны политику удалось прорваться через границу обратно при поддержке сторонников. Позже украинская миграционная служба выдала ему документ, который позволяет легально находиться на территории страны. Однако Саакашвили считает, что лишение его гражданства было незаконным, и намерен восстановить его через суд.
Девушка страдает от проблем с психикой
Вещи артистки были раскуплены мгновенно
Семья артиста рассказала Dni.Ru о его состоянии
Экс-министр выступил с последним словом