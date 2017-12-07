Саакашвили сбросил 30 килограммов из-за травли Порошенко

Михаил Саакашвили раскрыл секрет своей диеты. Экс-губернатору Одесской области удалось похудеть благодаря потере украинского гражданства. Политик пообещал украинцам, что спасет их, как и всю страну, от президента Порошенко.

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, как именно ему удалось серьезно похудеть. По словам политика, сильно способствовало потере веса лишение его украинского гражданства президентом Петром Порошенко.

"Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим. Я потерял где-то килограммов 30, но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи", – заявил экс-президент Грузии.

Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины летом 2017 года. Тем не менее высланному из страны политику удалось прорваться через границу обратно при поддержке сторонников. Позже украинская миграционная служба выдала ему документ, который позволяет легально находиться на территории страны. Однако Саакашвили считает, что лишение его гражданства было незаконным, и намерен восстановить статус гражданина Украины через суд.

5 декабря экс-губернатора задержал спецназ СБУ. Генпрокуратура обвинила Михаила Саакашвили в организации митингов на деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича и попытке государственного переворота. Однако сторонники отбили скандального политика у силовиков, и он снова проводит акции у стен Верховной рады.

Михаил Саакашвили заверил, что своими действиями пытается спасти Украину. По его словам, поддержка его движения со стороны населения Украины растет, а сторонники продемонстрировали способность "эффективно мобилизоваться" для проведения акций. "С точки зрения Запада ситуация выглядит странной: бывший глава страны уезжает в другую страну и пытается изменить ее. Иностранец пытается спасти страну", – цитирует экс-губернатора Life.ru.