Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус

Михаил Саакашвили отправил соратников в палатки на майдан, тогда как сам жил в теплом пентхаусе. Бывший губернатор Одесской области занимался оборудованием своего убежища в Киеве три года.

Шикарный пентхаус, куда 5 декабря спецназ пришел за Михаилом Саакашвили, экс-президент Грузии оборудовал три года. Об этом рассказали журналистам соседи, которые и сами лишь недавно узнали, что обитатель двух верхних этажей - бывший губернатор Одесской области.

Сам Саакашвили все время уверял, что мерз с соратниками в палатках и делил с ними все тяготы и лишения. Но, судя по записям силовиков, проживал он на самом деле в двухуровневой элитке, в богато обставленных хоромах.

Журналистам удалось заглянуть в ту самую квартиру, где обитал Саакашвили. "В глаза бросился стеклянный потолок, через который видно небо. Пол выложен кафелем. В первой от входа комнате – огромный светлый диван и кресла", – пишет "КП в Украине".

Напомним, накануне СБУ пыталась задержать Михаила Саакашвили, который прятался на крыше своего дома. Однако сторонники отбили лидера партии "Движение новых сил" у спецназовцев и отправились вместе с ним в центр Киева, организовывать, по словам Саакашвили, новый Майдан.

«Штурмують табір!»: неизвестные атаковали лагерь сторонников Саакашвили у Верховной рады https://t.co/qU7mZ7tWSs pic.twitter.com/tjlgS2Jrt7 — RT на русском (@RT_russian) 6 декабря 2017 г.

Утром 6 декабря поступили сообщения о том, что полицейские пришли в палаточный городок возле здания Верховной рады в поисках бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области. "В 06:00 они налетели толпой. Мы дали им отпор. Восемь ребят пострадали, наши медики им оказывают помощь, у двоих сотрясение, их отправили в скорую", – рассказал РИА Новости один из митингующих.

Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но митингующие его не выдали. Жители палаточного городка рассказали, что полиция во время столкновений применяла слезоточивый газ. В настоящее время экс-губернатора в лагере не видно, но митингующие утверждают, что он находится у себя в палатке.