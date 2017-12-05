Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили был задержан в Киеве Службой безопасности Украины (СБУ) во вторник, 5 декабря. В Кремле уже успели отреагировать на происходящее: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва с интересом наблюдает за действиями одиозного политика.

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