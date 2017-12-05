Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
Песков припомнил Саакашвили, пожалуй, самый известный эпизод в его карьере – жевание галстука. "Он проделал определенный тернистый путь в политике – от поедания галстука до залезания на крышу. Ситуация у него сложная", – сказал представитель главы российского государства.
Напомним, во вторник утром, 5 декабря, в квартире Саакашвили в центре Киева прошел обыск. Как заявляли СМИ, мероприятия связаны с подозрением бывшего главы Грузии в финансировании протестных акций на Украине с участием бывших соратников экс-президента Незалежной Виктора Януковича.
Одиозный политик со свойственной ему кавказской темпераментностью спокойно взирать на происходящее не стал. Во время обыска он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз.
Но, видимо, смелости ему не хватило, потому как правоохранители поспешили прекратить этот цирк. В потасовку с задержавшими Саакашвили спецназовцами вступили его соратники, собравшиеся у дома, но отбить своего кумира не смогли.
Как стало известно СМИ, экс-губернатору Одесской области предъявлено обвинение в попытке свержения государственной власти. Об этом сообщил журналистам его адвокат Павел Богомазов.
Михаил Саакашвили ранее заявил, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и президент Украины Петр Порошенко якобы договорились вынести против него приговор по фальшивым обвинениям. По словам бывшего губернатора, сделать это они собираются в ускоренном порядке.
Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Режиссер идет на поправку
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим