Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму

Михаила Саакашвили задержали прямо на крыше дома в Киеве. Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире, которую экс-президент Грузии снимал в этом здании.

Несколько десятков сторонников бывшего губернатора Одесской области, собравшихся у здания в центре Киева, не смогли помешать спецназовцам. Михаила Саакашвили задержали на крыше восьмиэтажного дома, где он пытался спрятаться от сотрудников СБУ.

О том, что в квартире лидера партии "Рух новых сил" проходит обыск, стало известно утром 5 декабря. Как подтвердили в СБУ, проводились "следственные действия в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства". По какому именно делу – в спецслужбах не уточнили.

Как писали Dni.Ru, Михаил Саакашвили ранее заявил, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и президент Украины Петр Порошенко якобы договорились вынести против него приговор по фальшивым обвинениям. По словам бывшего губернатора, сделать это они собираются в ускоренном порядке.

АРЕСТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Саакашвили арестовали на крыше дома в центре Киева, где он арендовал квартиру pic.twitter.com/gBTIr26YHo — ЮРИЙ ХВАТОВ (@ykhvatov1) 5 декабря 2017 г.

Саакашвили считает, что его будут шантажировать экстрадицией, предлагая отправиться вместо Грузии в Голландию или Польшу. Экс-президент подчеркнул: если такой вопрос встанет, он не боится и готов вернуться в Тбилиси.

Украинские телеканалы с утра ведут прямую трансляцию с места событий. По последним данным, активисты, собравшиеся у дома Саакашвили, заблокировали автомобиль, на котором спецназ пытается увезти опального политика. Люди скандируют: "Михо!", "Ганьба! (позор. – Прим. ред.)". Машину окружили сторонники экс-губернатора.

Люди у дома Саакашвили не допускают его ареста, слышы крики, потасовки! pic.twitter.com/EJRKv5gbHQ — Адесса (@alisaod2016) 5 декабря 2017 г.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения государственной власти. Об этом сообщил журналистам его адвокат Павел Богомазов.