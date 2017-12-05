Спецназ загнал Саакашвили на край крыши

Бывший губернатор Одесской области прячется на крыше восьмиэтажного дома. Михаил Саакашвили забрался туда, скрываясь от сотрудников СБУ, которые пришли с обыском.

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыск в доме лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. По данным ведомства, это "следственные действия в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства".

"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Тем временем сам Михаил Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома и прячется от спецназа. Его соратник Давид Сакварелидзе ранее сообщал, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве. "Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум", – заявил соратник Сакварелидзе.

Как сообщает телеканал "112 Украина", к дому уже прибыли спасатели и медики. Возле квартиры Саакашвили находятся несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что у них на руках имеется соответствующее определение суда.