Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Киев нашел новый способ подгадить Москве

Фото: wikipedia.org
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что уже в 2018 году Киев может принять решение о полном прекращении курсирования российских поездов через территорию страны. По его словам, убытки в этом случае составят всего одну гривну в год.
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Украинские политики продолжают последовательно разрушать культурные, социальные и экономические связи с Россией. По всей видимости, новый способ подгадить Москве Киев нашел в полном прекращении железнодорожного сообщения между странами.

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Соответствующее решение, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, может быть принято уже в 2018 году. "Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих на Москву", – цитирует РИА Новости Владимира Омеляна.

По его словам, решение о полном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами будет принято после анализа "Украинских железных дорог" ("Укрзализныци"). Более того, как заверил чиновник, Украина не должна потерять на этом много денег. "Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", – он в размере одной гривны в год", – рассказал он.

"Может, кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу России, в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", – объяснил Омелян. Отметим, Россия уже направляет все свои пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге в обход территории Украины.

Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка – Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Изменение маршрутов произошло 11 декабря 2017 года.

Автор: Геннадий Куприянов13 декабря 2017, 08:10

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