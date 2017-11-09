Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада

Президент Украины Петр Порошенко отказался поддерживать предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам политического аналитика Олега Соскина, глава Незалежной "нажал на тормоза" под давлением США и Евросоюза.

Украинский лидер испугался, что такой разрыв не играет на руку европейцам и американцам, сказал политолог. Он отметил, что сторонники Порошенко в целом не отличаются высокой квалификацией и интеллектом, и кто-то из них предложил усилить накал противостояния с Россией. "А лишь потом они осознали, что натворили", – приводит слова эксперта НСН.

По словам Соскина, вероятно, что после появления сообщений о разрыве дипотношений между двумя странами в СМИ, главе Незалежной начали звонить из Франции и Германии. "И американцы, наверное, со словами: "Петя, мы тебя не для этого нанимали!" – предположил аналитик. Поэтому спустя некоторое время Порошенко пришлось пойти на уступки и заявить, что он против такого шага. В то же время политолог заметил, что заявления о разрыве отношений могли быть вброшены в инфополе специально, чтобы посмотреть на реакцию

Напомним, 8 ноября в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в скандальном законопроекте о реинтеграции Донбасса, который в скором времени будет рассматриваться Верховной радой во втором чтении, есть пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Однако позже парламентарии опровергли эту информацию.





По словам замруководителя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, такой нормы в проекте нормативно-правового акта о реинтеграции Донбасса не предусмотрено. О том же сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Верховная рада не может принимать решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, подчеркнул он.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был рассмотрен Верховной радой Украины в первом чтении в начале октября этого года. По мнению подавляющего большинства экспертов, его принятие сделает невозможным мирное урегулирование в регионе и приведет к эскалации боевых действий.

Документ содержит в себе пункты об официальном признании России "страной-агрессором", а также об отказе от приоритета минских соглашений при урегулировании конфликта. Кроме того, в отношении неподконтрольной Киеву территории Донбасса вводится понятие "временно оккупированные территории". О том, что украинские власти настроены на эскалацию ситуации, свидетельствует также пункт о расширении полномочий президента в части наделения его правом использовать силовые органы в регионе и вводить военное положение.

