Захарова послала двоечника Порошенко к Лермонтову
На Украине установлен режим цензуры со стороны силовиков. Именно они в произведении русского поэта Михаила Лермонтова и названы "голубыми мундирами", отметила Мария Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что на днях президент Петр Порошенко подписал закон о гастрольной деятельности. В соответствии с этим документом российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране "лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ", сказала Захарова.
"Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение – полезно", – цитирует представителя российского МИДа РИА Новости.
Мария Захарова имела в виду июньское выступление украинского президента, посвященное введению безвизового режима со странами Евросоюза. Тогда Порошенко поздравил соотечественников со знаменательным событием, процитировав строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".
#Захарова: На днях П.#Порошенко подписал закон «О гастрольной деятельности на Украине», в соответствии с которым российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство лишь с благоволения СБУ. Тем самым на Украине вводится режим, тотальной цензуры@RusembUkraine— МИД России ���� (@MID_RF) 9 ноября 2017 г.
Президент Украины на днях подписал закон, принятый Верховной радой 5 октября. Он запрещает гастролировать в стране российским артистам, представляющим "угрозу национальной безопасности". В черном списке Минкульта оказались, в частности, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина – всего 140 деятелей культуры из России, которая называется в новом законе "страной-агрессором". Досталось и украинским артистам, выступающим в России или не согласным с решениями Киева, – Светлане Лободе, Ани Лорак, Потапу и Насте Каменских.
Организаторы выступлений должны минимум за 30 дней запросить разрешения на мероприятие у СБУ. В течение десяти дней ведомство даст ответ. В случае положительного решения организаторы могут заключать договор с артистом. За нарушение закона грозит штраф – от 160 тысяч до 320 тысяч гривен (355-710 тысяч рублей).
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