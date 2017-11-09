Захарова послала двоечника Порошенко к Лермонтову

Петр Порошенко плохо учился в школе. Президент Украины цитирует Лермонтова, но не понимает смысл стихотворения. Подписанный им закон, запрещающий гастроли российских артистов, не что иное, как тотальная цензура, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Украине установлен режим цензуры со стороны силовиков. Именно они в произведении русского поэта Михаила Лермонтова и названы "голубыми мундирами", отметила Мария Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что на днях президент Петр Порошенко подписал закон о гастрольной деятельности. В соответствии с этим документом российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране "лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ", сказала Захарова.

"Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение – полезно", – цитирует представителя российского МИДа РИА Новости.

Мария Захарова имела в виду июньское выступление украинского президента, посвященное введению безвизового режима со странами Евросоюза. Тогда Порошенко поздравил соотечественников со знаменательным событием, процитировав строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

#Захарова: На днях П.#Порошенко подписал закон «О гастрольной деятельности на Украине», в соответствии с которым российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство лишь с благоволения СБУ. Тем самым на Украине вводится режим, тотальной цензуры@RusembUkraine — МИД России ���� (@MID_RF) 9 ноября 2017 г.

Президент Украины на днях подписал закон, принятый Верховной радой 5 октября. Он запрещает гастролировать в стране российским артистам, представляющим "угрозу национальной безопасности". В черном списке Минкульта оказались, в частности, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина – всего 140 деятелей культуры из России, которая называется в новом законе "страной-агрессором". Досталось и украинским артистам, выступающим в России или не согласным с решениями Киева, – Светлане Лободе, Ани Лорак, Потапу и Насте Каменских.

Организаторы выступлений должны минимум за 30 дней запросить разрешения на мероприятие у СБУ. В течение десяти дней ведомство даст ответ. В случае положительного решения организаторы могут заключать договор с артистом. За нарушение закона грозит штраф – от 160 тысяч до 320 тысяч гривен (355-710 тысяч рублей).