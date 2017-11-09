Собчак сделала антироссийское заявление

Телеведущая Ксения Собчак высказалась об американских санкциях против России. Знаменитость заявила, что поддерживает их.

Объявившая о желании баллотироваться на пост президента в следующем году Собчак считает, что наша страна ответственна за сложившиеся международные отношения. Телеведущая подтвердила свою позицию относительно принадлежности Крыма. Она считает полуостров частью Украины.

Вместе с тем Ксения подчеркнула, что народ не должен страдать от ограничительных мер, сообщают "Известия" со ссылкой на СNN. "Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним", – заявила знаменитость.

Говоря об участии в выборах главы государства, Собчак заверила, что сможет уговорить людей прийти на избирательные участки и проголосовать за нее. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные социологического исследования, согласно которым за телеведущую готовы проголосовать 8% россиян. Имя Собчак знакомо 98% респондентов, из них о ее планах баллотироваться в президенты знают 75%.

Ранее Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. В свою очередь российские власти, комментируя ее заявления относительно полуострова, подчеркнули, что вопрос закрыт.