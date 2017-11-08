Почему Порошенко боится войны с Россией

Петр Порошенко не пойдет на разрыв дипотношений с Россией, потому что этот шаг приведет к выходу Киева из минских соглашений и нормандского формата. Так полагает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог предупредил: если дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. "Они будут очень широкого круга, в том числе это полностью закроет возможность политического урегулирования в Донбассе. Такое решение может резко поменять позицию Москвы", – приводит слова Погребинского РИА Новости.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году практически сразу же после распада СССР. Уже после событий на майдане и начала противостояния на юго-востоке страны в украинском МИДе заявляли, что не поддерживают идею разрыва дипотношений с Россией. По мнению дипломатов, это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, 8 ноября, что принятие решения о разрыве дипотношений – суверенное дело Украины. Однако если оно будет принято, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России.

Украина приготовилась разорвать дипотношения с Россией



Украина приготовилась разорвать дипотношения с Россией Ве...https://t.co/l8BV2JJS9f pic.twitter.com/6eKU28BJ89 — Лучшие Мировые Вести (@denneduga1) 8 ноября 2017 г.

Напомним, что в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.

Ранее стало известно, что украинский депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса. Она подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и России. Правда, позже в Верховной раде опровергли эту информацию, тем не менее сам законопроект будет рассмотрен 16 ноября.





Дипломатические отношения – высшая форма коммуникаций между государствами, призванная устранять противоречия, не допускать конфликты и устанавливать дружеские отношения на высшем, политическом уровне. Разрыв дипотношений, как правило, – первый шаг к объявлению войны. Если это происходит, то страна, разрывающая контакты с другим государством, закрывает на его территории свои посольства, консульства, торговые и культурные представительства.

После событий 2008 года в Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Интересы стран стали представлять посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси. При этом дипотношения между самыми ярыми антагонистами в мире – Россией и США – не разрываются: страны продолжают вести диалог и даже не задумываются о таком шаге. Очевидно, что его последствия могут быть очень тяжелыми не только для Москвы и Вашингтона, но и всего мира.