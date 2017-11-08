Украина пошла на политическое самоубийство

Политическим самоубийством назвали наблюдатели намерение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Если Рада примет такое решение, Петр Порошенко окажется в сложнейшем положении: применив право вето, он подпишет себе приговор.

Петр Порошенко не заинтересован в разрыве дипотношений с Россией. Действующему президенту придется отвечать перед европейскими кураторами и США за срыв переговоров в минском формате. Однако положение украинского лидера станет безвыходным, если парламент примет такое решение.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент – или же наложить вето. Однако для Порошенко отказ от ратификации этого документа равносилен политическому самоубийству. Полноценного большинства в Раде у него нет, и даже эту поправку внес депутат от президентского блока, сказал политолог Юрий Якорь.

По мнению эксперта, Украина вполне может пойти на разрыв дипломатических отношений. Политические силы страны, представленные в Верховной раде, мечтают получить дополнительную поддержку со стороны избирателей. И под лозунгом "борьбы с Россией" можно добиться определенного эффекта. Это, конечно неприятный сюрприз для Москвы: многие российские граждане живут на Украине, там их семьи, и они станут еще более беззащитными.

"Любопытно, что в тяжелой ситуации окажутся миллионы украинских гастарбайтеров в России. Теперь у них, условно говоря, будет проще отобрать паспорт и заставить работать за еду. Никто не поможет. Но они не самые надежные избиратели, так что их интересами Киев пренебрежет. Тем более что слишком велик риск их пророссийского настроя. Кстати, у нас уже полтора года нет посла на Украине – и ничего страшного", – отметил Якорь в интервью РИА ФАН.

Киев своими шагами лишь усложняет положение простых украинцев, страна все ближе к новому социальному взрыву, убежден член Совета Федерации Игорь Морозов. "В Верховной раде пытаются обратить на себя внимание американского конгресса и еще раз показать, что Украина нужна США для проведения информационной войны против России. Поэтому принять такой закон они могут, чтобы еще раз какое-то время побыть в фокусе американских конгрессменов. Но вряд ли это поможет самой Украине, простым украинцам. Потому что чем хуже отношения с Российской Федерацией, тем уровень жизни на Украине сильнее падает, а экономика погружается в глубокую депрессию", – цитирует сенатора ФАН.

По словам Морозова, сложным станет положение трех миллионов украинцев, которые приезжают работать в Россию. "Это может вызвать новый социальный взрыв, который может снести киевскую хунту, не дожидаясь каких-то новых катаклизмов украинской политики", – считает парламентарий.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса. Она подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и России. Законопроект, который рассмотрят 16 ноября, намерены поддержать большинство парламентариев. После подписания документа украинским президентом российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.