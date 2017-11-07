Госдума проведет два внеочередных заседания

Приоритетные законопроекты, внесенные в Госдуму правительством, будут рассмотрены до конца осенней сессии. Для этого депутаты проведут в ноябре два дополнительных пленарных заседания.

Нижняя палата парламента пошла навстречу кабинету министров. Правительство обратилось к депутатам с просьбой рассмотреть до конца осенней сессии в приоритетном порядке 94 законопроекта. Работа предстоит большая, отметил первый вице-спикер Госдумы, представитель фракции КПРФ Иван Мельников.

"Предстоит большой объем работы, поэтому принято решение, что у нас в этом месяце состоится два дополнительных заседания Госдумы по четвергам: 16 и 23 ноября", – сказал первый вице-спикер. Мельников подчеркнул, что это будут полноценные заседания. Большинство документов, которые предстоит обсудить – второго и третьего чтения, цитирует парламентария ТАСС.

Как писали Dni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин еще во время открытия сессии обозначил приоритеты депутатской работы. Он призвал уделить особое внимание завершению законодательного обеспечения реализации ежегодного послания президента федеральному собранию. В числе приоритетных вопросов председатель Госдумы назвал также принятие федерального бюджета, расширение межпарламентского сотрудничества и повышение эффективности молодежного парламентаризма.

Володин подчеркнул, что нижняя палата строит повестку на основании мнений граждан. Так, россиян больше всего волнуют вопросы ответственного обращения с животными, безопасность дорожного движения. Кроме того, граждан интересует законопроект о носителях русского языка. Всего на осеннюю сессию было запланировано рассмотрение в первоочередном порядке 130 нормативно-правовых актов.

Большое внимание уделяет нижняя палата парламента и разбору "законодательных завалов". Депутаты уже проводили с этой целью дополнительные заседания – последнее из них 26 октября. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подчеркивал, что парламентарии хотят сократить количество законопроектов, которые лежат в портфеле парламента на протяжении десятилетий. Некоторые из этих законодательных актов были внесены еще в первом созыве Госдумы.