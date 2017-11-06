Нетерпеливый Трамп опозорился на встрече с Абэ

У многочисленных противников Дональда Трампа в США появился очередной повод покритиковать его. На этот раз оппоненты политика уверены, что он нарушил протокол и показал свою бестактность на встрече с премьер-министром Синдзо Абэ в японском дворце Акасака.

По сложившейся традиции перед встречей с императорской четой Акихито и Митико президент США должен был принять участие в ритуальном кормлении карпов кои в пруду японского дворца Акасака, передает РИА Новости. Сопровождал американского политика премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Однако американский лидер не стал брать примера со своего спутника и вместо того, чтобы подманивать декоративных рыб мелкими порциями корма, высыпал в воду всю пачку.

Критика Трампа уверены, что у него просто не хватило терпения. Теперь же водоем необходимо будет очистить, поскольку большое количество еды вредит карпам кои и загрязняет воду. Кроме того, смысл этого действа был не в том, чтобы просто накормить рыбу. Идея кормления карпов состоит в любовании уникальным явлением – одомашненной рыбой. Кроме того, это своего рода ритуал, который американский лидер умудрился нарушить с улыбкой на лице.