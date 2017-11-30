Украина решила натравить Турцию на Россию

Украина вместе с Турцией и Азербайджаном выстраивает альянс против России. Наличие Анкары в этой компании выглядит вполне логичным, отмечает политический аналитик Арман Бошян.

Во время работы 50-й Генеральной Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве делегация Армении покинула зал заседаний в знак протеста. Дело в том, что Ереван предложил членам ПАЧЭС отказаться от санкций против партнеров по объединению. Стоит отметить, что в нем состоит и Россия, и Украина.

Однако делегаты Незалежной гнули свою линию. Они настояли, чтобы территории, которые признаны ООН, ОБСЕ и другими международными организациями аннексированными, подлежали немедленному освобождению без каких-либо предварительных условий. Очевидно, что Киев таким образом намекает на Крым.

По словам Армана Бошяна, антироссийская политика украинских властей проецируется на союзников Москвы. К примеру, Киев активно поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха, признавая суверенитет Баку над этой территорией.

Кроме того, Украина сотрудничает с Турцией, которая, отметил политолог, продолжает проводить антироссийскую политику даже несмотря на временный союз с Россией. Анкару очень волнует вопрос Крыма, который позволяет Москве получить господство в Черноморском регионе.

Таким образом, Украина, Турция и Азербайджан успешно находят точки соприкосновения. "Цепочка из трех стран в Киеве обрела официальный вид, и Турция здесь не выглядит инородным телом", – цитирует эксперта издание "Правда.Ру".

Напомним, в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Украину заявил о своей поддержке территориальной целостности Незалежной. По его словам, Крым принадлежит Украине, и Анкара никогда не изменит свою позицию в этом вопросе.





Примечательно, что такое заявление турецкий лидер сделал спустя несколько дней после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Переговоры президентов длились два часа, по их итогам Путин и Эрдоган назвали друг друга друзьями.

