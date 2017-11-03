Путин преподаст урок вьетнамского Трампу

Президент России Владимир Путин может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, который пройдет с 6 по 11 ноября. Соответствующую информацию уже подтвердили в Кремле.

"Мы не исключаем такой встречи. Она сейчас согласовывается", – сообщил журналистам представитель президента России Дмитрий Песков.

О возможной встрече глав государств заявил ранее американский лидер Дональд Трамп. В интервью на телеканале Fox News он заявил, что "Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей".

Если оба лидера все-таки встретятся, то, скорее всего, основными темами переговоров станут усиление Ирана, ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР и вопрос будущего Сирии. Украинская тематика, считает политолог Сергей Марков, не станет центральной в переговорах двух президентов. "Просто потому, что ситуация в Незалежной прочно отошла для американцев на задний план", – цитирует эксперта "Свободная пресса".

Крайне важной темой для американцев является Сирия, сказал аналитик. В контексте будущего арабской республики американцы озабочены серьезным укреплением военно-политической мощи Ирана, который постепенно становится главным игроком на Ближнем Востоке. "Вашингтон стремится вернуться за стол переговоров по Сирии, прежде всего чтобы предотвратить чрезмерное усиление Ирана в регионе", – подчеркнул Марков.





Эксперт полагает: Путин попытается убедить Трампа, что выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном – оправданный шаг. "Правда, американскому лидеру это вряд ли удастся", – добавил аналитик.

Однако главная забота Соединенных Штатов сейчас – это Северная Корея. По словам Маркова, Трамп попытается уговорить Путина оказать давление на главу КНДР Ким Чен Ына, чтобы он заморозил создание ядерного оружия и средств его доставки. "Замечу, впрочем, что Вашингтон хочет добиться прогресса на корейском направлении без внятных уступок со своей стороны. И это еще один пункт, который могут обсудить Путин и Трамп", – отметил политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп впервые встретились в июле на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Результатами переговоров двух лидеров стало создание зон деэскалации на юго-западе Сирии. Американский лидер назвал встречу "потрясающей".

