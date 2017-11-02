Украина запустила ракеты в сторону Крыма

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) провели стрельбы зенитными ракетами на границе с Крымом. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-служба воздушных сил ВСУ.

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