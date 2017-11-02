Украина запустила ракеты в сторону Крыма
В пресс-релизе сообщается, что в рамках проведения испытаний боевые расчеты отработали практические задачи с боевыми и имитируемыми пусками зенитных управляемых ракет. При этом в ВС ВСУ подчеркнули, что стрельбы проходят "исключительно в воздушном пространстве Украины".
Киев уже не первый раз устраивает подобные провокации на границе с полуостровом. Так, в конце прошлого года Вооруженные силы Украины провели ракетные стрельбы на юге страны. Изначально в руководстве военного ведомства государства заявляли, что зона учений распространится также на воздушное пространство Крыма.
Тем не менее украинская сторона не стала испытывать судьбу и провела пуски ракет в стороне от полуострова. Россия выступила с предостережением, заявив, что действия украинских властей являются провокацией.
Несмотря на корректировку первоначальных планов, в Киеве высоко оценили военные учения. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Незалежная будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крымского полуострова тогда, когда посчитает нужным.
В ответ на подобную провокационную активность Россия заявила об отправке в Крым дополнительных комплексов противовоздушной обороны С-400. Командующий дислоцированной на юге России 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов отметил, что развертывание новых зенитно-ракетных комплексов на полуострове предусматривается планом усиления военной группировки в Крыму.
По словам военного, созданный над территорией полуострова "оборонительный зонтик" способен отслеживать и сбивать любые цели. Однако он добавил, что в будущем системы С-300 будут постепенно заменяться их более современным аналогом С-400. "Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная цифровая система", – подчеркнул генерал.
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